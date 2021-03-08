Зеленский – украинкам: без вас мы просто биологические существа

Президент Владимир Зеленский поздравил украинок с Международным женским днем, назвав мужчин "биологическими созданиями".

Поздравление от гаранта к 8 марта появилось в его Instagram. К посту он прикрепил фотографию букета тюльпанов.

"Наши дорогие мамочки, сестрички, дочери, жены, без вас мы просто биологические существа. С вами – люди и личности. С праздником 8 Марта!" – заявил президент.

В Twitter Зеленский пожелал женщинам "мечтать, создавать, вдохновлять и вдохновляться самим".

"Добивайтесь цели, меняйте мир и оставайтесь такими же прекрасными. С Международным женским днем! С праздником 8 Марта!" – отметил президент.

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