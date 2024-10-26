В сети захейтили бывшую девушку Лиама Пейна: почему ее обвиняют в смерти певца

Гибель бывшего участника популярной поп-группы 2010-х One Direction, 31-летнего Лиама Пейна стала неожиданным ударом для ценителей его творчества. Бывшая девушка артиста, модель и блоггер Мая Генри нарвалась на хейт в сети, поскольку некоторые фанаты погибшего исполнителя обвиняют ее в смерти звезды.

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Как пишет издание "Медуза", под сообщениями экс-избранницы знаменитости в Instagram появилось большое количество негативных комментариев. В большинстве случаев пользователи сети задают блоггеру риторический вопрос: "Теперь ты счастлива?", имея в виду, что именно она стала причиной ухода в засветы любимца публики, ведь откровенно рассказала о том, что их отношения были далеко не идеальны, а музыкант не смог адекватно воспринять разрыв.

Роман пары начался в 2019 году. Между Лиамом Пейном и Маей Генри довольно быстро развивались чувства, поэтому в 2020-м они обручились. Однако в один момент между влюбленными "пробежала черная кошка" и они разорвали отношения.

В мае этого года блоггер издала свой первый роман "Looking Forward". Главной героиней произведения стала модель из штата Теннесси, США, Мэллори Хант. Она начала встречаться с участником мужской группы 5Forward Оливером Смитом, который по сюжету был невероятно популярен среди слушателей, но тайно боролся с зависимостью от алкоголя и психологическими проблемами. В одном из эпизодов вымышленный артист угрожал своей избраннице, что покончит с собой, выпрыгнув с балкона. Блогерша никогда не говорила, был ли прототипом главного персонажа Лиам Пэйн, однако отметила: "То, что я пережила в реальной жизни, очень похоже на то, что пережила Мэллори в книге".

После выхода романа девушка впервые публично заговорила об отношениях с погибшим участником One Direction. Она призналась, что после разрыва Пейн долгое время преследовал ее, писал сообщения и звонил из разных номеров. Во время отношений музыкант неоднократно угрожал Мае Генри самоубийством, что, по мнению модели, было его "тактикой манипуляции", равно как и главного персонажа "Looking Forward". Позже появилась информация о том, что экс-девушка певца начала против него судебный процесс, чтобы остановить надоедливые попытки артиста связаться с ней или ее семьей.

Обнародование романа, в основу которого лег личный дневник Майи Генри, и неожиданное заявление о том, каким на самом деле был Пейн в отношениях с моделью, вызвали волну негативной реакции у любителей творчества певца. Комментарии к публикациям девушки заполнились фразами: "Теперь ты пришла в норму?", "Довольна? Посмотри, что ты совершила", "Это все твоя вина", ведь некоторые пользователи сети убеждены, что деятельность Майи Генри повлекла смерть их кумира.

Напомним, 16 октября стало известно о гибели бывшего участника группы One Direction Лиама Пейна. Как утверждают офицеры, к моменту смерти артист находился под действием галлюциногенных препаратов, но употребление им наркотиков не подтверждают. Поведение певца незадолго до трагедии походило на побочную реакцию вещества, которое называется Cristal и вызывает сильную агрессию. Основной версией, почему звезда отважился выпрыгнуть с третьего этажа, является действие галлюциногенов. Расследование трагедии продолжается.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что девушка погибшего Лиама Пэйна впервые прокомментировала трагедию.

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