При загадочных обстоятельствах погиб бывший участник One Direction: какое сообщение он оставил перед трагедией и что известно полиции

Бывший участник всемирно известной группы One Direction Лиам Пейн умер ночью 16 октября после падения с третьего этажа. В то время 31-летний певец находился в отеле в Буэнос-Айресе, столице Аргентины.

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Как сообщает BBC со ссылкой на заявления полиции Буэнос-Айреса, сначала правоохранители отреагировали на сообщение "об агрессивном мужчине, который, возможно, находился под влиянием наркотиков и алкоголя". Уже по прибытии персонал гостиницы отметил, что во внутреннем дворе был слышен громкий звук. Вскоре там обнаружили тело Лиама Пейна.

Мужчина после падения с 13-метровой высоты получил травмы, несовместимые с жизнью. Источник отмечает, что директор службы неотложной медицинской помощи Альберто Кресценти отказался отвечать на вопросы об обстоятельствах инцидента.

За несколько часов до своей смерти артист публиковал пост в соцсети Snapchat, где написал: "Отличный день в Аргентине". А две недели назад британец Лиам Пейн в Аргентине посещал концерт бывшего участника One Direction Нила Горана.

Сразу после новости о смерти певца под отелем собрались фанаты группы. Они выражали свои соболезнования и зажигали свечи.

"Это единственный способ проститься с ним", – сказала одна из женщин, сообщает BBC.

Другая фанатка объяснила причину, почему она решила приехать на место инцидента: "Я была в своей гостиной, и моя сестра сказала мне, что Лиам умер. Мы не могли поверить в это. Мы приехали сюда, чтобы убедиться, что это правда".

Что известно о Лиаме Пейне

Певец получил мировую известность как участник группы One Direction, сформированной в 2010 году во время музыкального шоу "Х-Фактор 7". Команда, в которую входили Гарри Стайлз, Нил Горан, Луи Томлинсон, Зейн Малик и Лиам Пейн, стала одним из самых успешных бойз-бэндов в истории. После выхода из группы Зейна Малика в 2015 году One Direction распалась и каждый участник начал сольную карьеру.

На протяжении своего творчества Лиам Пейн выпускал успешные синглы, сотрудничал с известными артистами и работал с брендами моды, например Hugo Boss.

Как сообщает Merca 2.0, на момент своей смерти артист накопил состояние, которое оценивается в 70 миллионов долларов. Прежде всего они связаны с работой в составе One Direction. За время своего существования группа не только продала миллионы альбомов, но и совершила несколько мировых туров, заработав значительную прибыль.

В Аргентине Лиам Пейн должен был провести концерт в рамках своего южноамериканского тура, но из-за проблем со здоровьем – тяжелой почечной инфекции – в августе 2024 года выступления пришлось отменить.

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