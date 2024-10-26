'Если бы не дети, то из Украины я бы не уезжала, нынешнюю ситуацию воспринимаю как временную': беженка в Германии призналась, когда планирует вернуться

Киевлянка Мария сейчас живет в Германии, возле границы с Польшей. Из Украины уезжала накануне широкомасштабного вторжения. Говорит, было понятно, к чему идет. Поэтому 24 февраля вместе с детьми уже была возле границы.

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Женщина рассказала OBOZ.UA, почему, несмотря на то, что не хочет, продолжает оставаться за границей и когда планирует вернуться в Украину.

Казалось, в Польшу переселяется вся Украина

Тогда было очень страшно и непонятно, что делать. Плана у нас не было. Как не было родственников и друзей за границей, которые смогли бы нас принять. Мы переехали границу в Румынию, сидели там, думали, что нам делать дальше. К нам присоединились друзья, которые ехали в Польшу, они решили ехать с ними. Но в тот момент в Польшу ехали все и там реально было страшно. Это было уже начало марта, казалось, что вся Украина переселяется в Польшу, что там просто негде будет жить. Поэтому мы приняли решение отправиться дальше и доехали до Германии.

Когда приехали в Германию, познакомились с волонтерами. Они помогли нам найти жилье. А это было самое главное, потому мы там остались. В Германии, как и всюду, есть свои плюсы и минусы, как в любой стране. Сейчас я уже понимаю, что если бы не были такими растерянными, то здесь бы не остались. А тогда нам казалось, что это все временно – мы немного поживем здесь, а дальше что-нибудь придумаем. Но потом стало ясно, что надо как-то жить. У меня двое детей – одна школьница, а младшему два года, и ему все равно нужно было искать садик.

Мать в стрессе, в шоке, дети не понимали, что происходит, почему мы уехали, почему теперь все время дома. Пришлось быстро устраивать детей в школу и садик. Мы смогли быстро это организовать, и это было основным. Были закрыты базовые потребности в безопасности, жилье и минимальном быте, поэтому решили все же остаться.

Фатальная ошибка думать, что быстро можно выучить немецкий

Думала, быстро смогу найти работу. Но здесь все упиралось в язык: на английском я могла общаться нормально, однако здесь проблема в том, что в больших городах можно обходиться английским, а где-то подальше – только немецкий.

И это вторая роковая ошибка. Подумала, если знаю английский, то через год точно выучу немецкий. А оказалось, что это очень тяжело, попала в замкнутый круг. Потому что учить немецкий на курсах, по правилам, как мы делаем, – это одно. Ты можешь все выучить, но на практике нужно постоянно тренироваться, а общаться особенно не с кем. Потому что люди здесь не столь открыты, как в некоторых других странах. Практиковаться можно было бы на работе, но, чтобы получить какую-нибудь более-менее нормальную работу, нужен язык. То есть ты не можешь пойти на работу без языка, а язык ты не можешь выучить, потому что тебе не хватает практики.

Конечно, со временем все равно учишь, но как-то медленно, мне более-менее удалось. Но сейчас все равно пришли к тому, что здесь мы оставаться не хотим, а возвращаться еще не можем. Как-то мы из Украины вроде бы уехали, а еще не совсем приехали. Такого, чтобы чувствовать, что здесь где-то дом, есть ощущение дома, – такого нет. Все равно здесь, по сути, чуждая нам страна.

Рано или поздно мы вернемся

За эти два с половиной года я не могу сказать, что мы очень привыкли в Германии. Однако дети – наоборот, особенно сын. Когда мы оказались в Германии, ему на тот момент было два года, сейчас четыре с половиной, он очень хорошо себя чувствует, может совершенно свободно общаться. У него здесь нет украинских друзей. В садике только немцы, и он абсолютно себя комфортно чувствует.

Я надеюсь, что мы рано или поздно вернемся. Но это зависит от многих факторов. Выехала я именно из-за детей. Я бы из Украины и не уезжала. Возможно, даже из Киева не уезжала бы. А когда на тебе ответственность и еще маленькие дети... на тот момент было очень страшно там оставаться. И когда уже у нас получилось уехать, мы решили, что, пока не станет безопасно, мы возвращаться не будем. Сейчас я все равно воспринимаю наш нынешний дом и ситуацию как временную, сколько бы она ни продолжалась.

Но я вижу, что дети привыкают. Младший вообще не помнит Украину, после того, как уехали, он там не был. Он знает, что у него в Украине есть дом, есть какие-то игрушки, ему сестра рассказывает, ему это очень интересно, хочется туда поехать. Но ведь он совершенно не отождествляет все рассказы с домом. А старшая помнит, хочет, конечно же, съездить. У нас все родственники остались там, бабушка к ней приезжает, но она тоже хочет к ним в гости.

И конечно, я по всем скучаю. Приезжала туда трижды за все это время. И каждый раз это было очень эмоционально. Я очень вдохновлялась каждый раз. Я знаю, что там мой дом, это чувствую. И мне эти поездки всегда были очень приятны. Я знаю, что там мне будет комфортнее. Несмотря на какие-то недостатки, проблемы. Я имею в виду опасную ситуацию в общем.

Если брать семью, то, конечно, мы будем учитывать интересы всех членов. Об этом придется думать в будущем. Но в любом случае мы не уехали навсегда. Мы не порвали, у нас есть эта связь...