Полиция назвала причину смерти звезды One Direction. Близкие убеждены, что Лиама Пейна можно было спасти

Полиция Буэнос-Айреса, Аргентина, предположила причину смерти бывшего участника всемирно известной группы One Direction Лиама Пейна, погибшего 16 октября в результате падения с третьего этажа отеля. Офицеры утверждаются, что к моменту смерти артист находился под действием галлюциногенных препаратов, но употребление им наркотиков не подтверждают.

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По данным правоохранителей, поведение певца незадолго до падения походило на побочную реакцию вещества, называемого Cristal. Как пишет TMZ, она делает людей агрессивными.

В последние минуты своей жизни Лиам Пейн действительно был злым, ведь в то время персонал отеля связывался с полицией и сообщал "об агрессивном мужчине, который, возможно, находился под влиянием наркотиков и алкоголя".

"На фотографиях, сделанных в гостиничном номере Лиама, видно, что помещение разгромлено, телевизор разбит, а в комнате, заваленной обломками, лежит наркотическая атрибутика. Полиция говорит, что употребление наркотиков могло быть причиной такого беспорядка в его комнате, и это тоже может сказать что-то о его душевном состоянии на момент очевидного самоубийства", – пишет источник.

Лиам Пейн мог выпрыгнуть с третьего этажа из-за действия галлюцинаций. Это одна из версий причины самоубийства певца, но не окончательная, ведь расследование все еще продолжается. Тем более что полиция все еще не уверена, что в его номере могли быть наркотики. Однако она не исключает того факта, что в гостинице ему кто-то мог поставлять запрещенные вещества.

Еще на период существования группы One Direction, а это до 2016 года, артист имел суицидальные мнения и употреблял наркотики. Однако в начале этого года он утверждал, что трезв.

Близкие Лиама Пейна полагают, что певца можно было спасти от гибели. По их словам, он обещал, что никогда не покончит с жизнью самоубийством и "с нетерпением ждал будущего".

Daily Mail со ссылкой на его близких сообщает, что за определенное время до инцидента артист потерял сознание во холле отеля, но ему никто не вызвал скорую помощь.

"Лиам не должен был умереть. Лиам не хотел умирать. Он обещал нам всем, что никогда не покончит жизнь самоубийством. Он с нетерпением ждал будущего. Если бы кто-то вызвал скорую помощь, когда он потерял сознание в холле отеля, вместо того, чтобы забрать его в номер и оставить там одного, в психотическом состоянии, он все еще был бы с нами", – сообщил кто-то из близких, но его личность не раскрывают.

Источник также отмечает, что Лиам Пейн не был наркозависимым в момент смерти. Об этом свидетельствует то, что певец находился в Аргентине, чтобы возобновить свою американскую визу. Несколькими днями ранее он проходил медицинские и психологические тесты, показавшие его "абсолютную чистоту" от запрещенных веществ.

Ранее OBOZ.UA писал, что участники One Direction опубликовали заявление после смерти своего бывшего коллеги из группы Лиама Пейна. Музыканты "полностью опустошены" новостью.

Смерть артиста также прокомментировала его девушка. Она призналась, что до сих пор не может прийти в себя после трагедии и хочет побыть в одиночестве.

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