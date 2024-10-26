Борьба идет за каждый процент: появились результаты экзит-поллов в Грузии

В Грузии прошли парламентские выборы 2024 года, сопровождающиеся напряженной борьбой между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозиционными силами. Первые экзит-полы показали, что результаты отличаются буквально на проценты.

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Канал Formula утверждает, что оппозиционные партии в общем опережают правящую партию, тогда как провластный канал Имеди отдает предпочтение "Грузинской мечте".

По результатам экзит-полов от Formula:

Правящая партия "Грузинская мечта" получает 40,9% поддержки.

Оппозиционные партии вместе набирают 51,9% голосов.

В то же время провластная телекомпания Имеди объявила несколько иные результаты. По их данным, "Грузинская мечта" набирает 56,1% и сохраняет большинство в парламенте.

В Грузии завершилось голосование на участках. По данным американской компании Edison Research, оппозиционные силы при объединении могут набрать 51,9% голосов, тогда как "Грузинская мечта" – 40,9%. Подсчет проведен на основе опроса почти 15 тысяч избирателей по всей стране, кроме оккупированных регионов, и предусматривает погрешность +/-2,5%. Также сообщается, что среди избирателей за границей большинство поддерживает оппозицию. На фоне выборов растет количество сообщений о провокациях и нападениях на офисы оппозиционных партий, при этом действия полиции остаются минимальными.

Отметим, что в Грузии в субботу, 26 октября, стартовало голосование на парламентских выборах, которые обещают быть одними из самых напряженных и могут стать решающими для страны. Выборы проходят на фоне острого внутриполитического напряжения и кризиса в отношениях с западными партнерами: ЕС и США обвиняют действующую грузинскую власть в отходе от демократических принципов и пересматривают сотрудничество.

Правящая партия "Грузинская мечта", управляющая страной уже 12 лет, стремится выиграть выборы в четвертый раз подряд. Основные конкуренты – четыре оппозиционных объединения, подписавших совместную европейскую Хартию действий после выборов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили открыто поддержала оппозицию, обвинив власть в изменении внешнеполитического курса, и предложила единый план действий.

Лидеры оппозиции призывают избирателей поддержать европейский путь страны, а "Грузинской мечте" советуют подготовиться к мирной передаче власти.

Ранее ряд грузинских телеканалов получили штрафы за отказ транслировать предвыборный ролик партии "Грузинская мечта" с кадрами разрушенных в результате войны зданий в Украине. За отказ размещать ролик правящей партии наказаны грузинские телеканалы "Формула", "Мтавари архи" и "TV Пирвели".

Также Министерство иностранных дел Украины отреагировало на поступок правящей партии Грузии, использовавшей фото войны в Украине в рамках предвыборной агитации для устрашения граждан противостоянием с РФ. В ведомстве заявили, что это позорная и наглая спекуляция на горе украинского народа.

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