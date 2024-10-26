Ровно сорок лет назад, 26 октября 1984-го, в Соединенных Штатах Америки состоялась премьера культового боевика "Терминатор", который полностью перевернул отношение к жанру научной фантастики. В течение длительного времени фильм не покидал передовых позиций в рейтингах лучших лент, а снявшиеся в картине звезды стали любимцами миллионов зрителей во всем мире.

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Мало кто знает, однако актер Майкл Бин, воплотившийся в роль солдата из будущего Кайла Риза, чуть не снялся в фильме любимого режиссера президента РФ Владимира Путина, Алексея Балабанова. OBOZ.UA расскажет, как алкоголизм уберег знаменитость от участия в российском проекте.

Актер начал злоупотреблять алкоголем на съемках в России

В 2003 году начались съемки фильма "Американец", который должен стать аналогией к криминальной драме "Брат", цитаты из которой сейчас служат одними из самых популярных лозунгов в войне России против Украины. Майкл Бин должен был сыграть главную роль в кинокартине, а его коллегами стали путинист Сергей Шуров и Алексей Чадов.

По сценарию Балабанова, голливудская звезда превращается в банкира, сделавшего несанкционированную инвестицию в российский целлюлозный завод. Когда сделка срывается, он решает уехать в Сибирь, чтобы решить проблему. Именно после начала съемочного процесса в России и начались проблемы.

Когда команда приехала в российский город Норильск, Майкл Бин был шокирован удручающей атмосферой и экстремально низкой температурой. Хотя актеру и предложили "лучшие условия проживания", как отметили представители режиссера, он сразу "взялся за рюмку". В течение четырех дней, когда съемочная группа находилась в городе, звезду "Терминатора", как и большинство его коллег по фильму, не видели трезвым. Он ежедневно пил водку, поэтому едва смог подняться с кровати. Тогда было решено, что актера необходимо положить в больницу, чтобы очистить организм от алкоголя. В результате съемки "Американца" были отменены.

Балабанов был любимым режиссером Путина

Один из самых популярных режиссеров России Алексей Балабанов, скончавшийся от сердечного приступа, был любимым режиссером Путина. Во время своей речи о начале "специальной военной операции" диктатор использовал несколько переиначенную фразу главного героя проекта "Брат-2", произнеся: "настоящая сила – в справедливости и правде". Из этой же цитаты глава Кремля одолжил и один из символов войны: "V" ("Сила в (V) правде").

Сегодня криминальная драма активно используется пропагандистами для формирования идеологий оккупационной политики. Цитаты из фильма об "украинских бандитах", или выражение "Вы, отбросы, ответите за Севастополь!" мотивируют россиян воевать против Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что россияне "нашли" в культовом "Терминаторе" намеки на войну в Украине, но опозорились.

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