Девушка погибшего Лиама Пейна впервые прокомментировала трагедию: я совершенно растеряна

Девушка бывшего участника группы One Direction Лиама Пейна, погибшего после падения с третьего этажа отеля, Кейт Кэссиди впервые прокомментировала смерть любимого. Она призналась, что до сих пор не может прийти в себя после трагедии и хочет побыть в одиночестве.

Видео дня

Своими эмоциями избранница погибшего артиста поделилась в своем Instagram. По словам девушки, Лиам Пэйн навсегда останется в ее сердце.

"Благодарю за все добрые слова и любовь, которые вы мне посвятили. Я была совершенно растеряна. Ничто из того, что произошло за последние несколько дней, не кажется реальным. Я прошу и молюсь, чтобы вы дали мне личное пространство, чтобы разобраться с этим наедине. Лиам, мой ангел. Ты для меня все. Я хочу, чтобы ты знал, что я очень сильно любила тебя. И буду продолжать любить тебя до конца своей жизни. Я люблю тебя, Лиам", – написала Кейт Кэссиди.

Пара находилась в отношениях в течение двух лет. Впервые влюбленные публично заявили о своем романе зимой 2022 года, когда появились на красной дорожке британской премии The Fashion Awards.

Напомним, Лиам Пейн погиб ночью 16 октября в результате падения с третьего этажа одной из гостиниц в Буэнос-Айресе. Бывший участник группы One Direction получил несовместимые с жизнью травмы.

В моменту трагедии Кейт Кэссиди не было рядом с избранником. Незадолго до смерти исполнителя девушка вернулась домой в Майами.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что участники One Direction отреагировали на смерть своего бывшего коллеги Лиама Пейна.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!