Огневич намекнула, что разлюбила Задворного: в сердце абсолютная пустота. Видео

Главная героиня "Холостячки-2" (СТБ) Злата Огневич заявила, что полностью закончила свою историю с победителем шоу Андреем Задворным и поставила точку в отношениях. Артистка подчеркнула, что мужчина сам принял решение уйти, а также намекнула: ее чувства уже тоже прошли.

О своей личной жизни певица высказалась в видео, опубликованном в Instagram-аккаунте в формате сторис. Она обратилась к поклонникам и попросила не рассказывать ей о том, что пишет или публикует в сети экс-бойфренд (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

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"Я вас очень хочу попросить: не присылайте мне скрины сторис Андрея, цитаты из его постов, фотографии. Потому что мне от этого больно и неприятно", – сказала Злата.

Звезда не сказала прямо, что разлюбила победителя романтического реалити, однако заявила, что отпустила его.

"Этот человек добровольно ушел из моей жизни. Я закрыла за ним дверь и поставила точку в этих отношениях", – сказала украинская певица.

Судя по словам 35-летней знаменитости, она не верит в продолжение истории с Задворным.

"В данный момент в моем сердце абсолютная пустота по отношению к этому человеку. Лично я считаю историю полностью завершенной", – подчеркнула Злата.

Напомним, что Задворный стал победителем проекта "Холостячка-2". В финальной серии Огневич призналась ему в любви и приняла от него предложение руки и сердца, отказав при этом Дмитрию Шевченко.

Практически сразу после завершения шоу мужчина заявил певице, что больше ничего к ней не чувствует. Главные факты из биографии Задворного можно найти в нашей статье по ссылке.

Коротко о знаменитости:

Злата Огневич – 35-летняя украинская певица, которая родилась в Мурманске (РФ). Настоящее имя "холостячки" – Инна Бордюг. Она представляла Украину на "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Огневич отписалась от Задворного в социальной сети Instagram, хотя следила за другими участниками второго сезона "Холостячки". Сам Задворный в ответ на хейт на некоторое время закрыл свой аккаунт от неподписанных пользователей, но потом снова сделал Instagram-страницу публичной.

Артистка также намекала, что готова к новым отношениям после того, как победитель "Холостячки-2" ее бросил.