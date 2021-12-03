Названо имя победителя шоу "Холостячка-2": кого выбрала Злата Огневич. Фото

Победителем проекта "Холостячка-2" стал Андрей Задворный. Певица Злата Огневич призналась ему в любви и приняла от него предложение руки и сердца.

Об этом OBOZREVATEL узнал во время прямой трансляции телеканала СТБ. Все детали того, как прошел последний выпуск популярного романтического реалити, – читайте по ссылке (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В финале "Холостячки-2" за победу боролись:

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Первый, с кем встретилась главная героиня проекта в финальном эпизоде, был Свечкоренко. Мужчина отправился домой еще в пятом выпуске, чтобы официально развестись, и только в 11-м эпизоде вернулся к "холостячке".

Он и Злата сходили на свидание. Конкурсант сообщил: его бракоразводный процесс на финальной стадии. Однако это не играло большой роли, поскольку Огневич признала: Рома потерял слишком много времени и их отношения совсем на другом уровне, чем с другими финалистами. В итоге свой выбор она делала среди двух участников: Димы и Андрея.

С Шевченко и Задворным артистка провела невероятные романтические свидания в Ливане. После этого на нее ждала не традиционная церемония роз, а сразу два предложения руки и сердца.

Перед зрителями Злата предстала в роскошном свадебном платье с довольно внушительным декольте.

"Холотячка" отказала Диме, сказав, что не уверена в будущих серьезных отношениях с ним. После таких слов Шевченко сразу же ушел. Операторы сняли, как мужчина вытирал слезы. Злата тоже заплакала, когда стояла в одиночестве.

Андрей очень трогательно признался певице в любви. Он сказал, что хочет сделать ее счастливой. Артистка ответила ему: не всякая влюбленность перерастает в любовь. "Но моя переросла", – заявила звезда.

Пара начала обниматься и целоваться, мужчина одел своей избраннице кольцо на палец. После этого к влюбленным подбежал ведущий шоу Григорий Решетник и поздравил главную героиню и победителя реалити.

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Интересные факты о "холостячке" Злате Огневич:

Настоящее имя 35-летней знаменитости – Инна Бордюг , а Злата Огневич – это ее сценический псевдоним.

Певица родилась в Мурманске (РФ), но в 5-летнем возрасте ее семья переехала в город Судак (Крым, Украина).

Свои первые деньги Инна заработала еще в 10 лет, взвешивая отдыхающих на пляже. Уже с 14-ти она начала петь для публики, сперва выступая в ресторанах.

Артистка работает не только над сольным проектом, но и была участницей латино-бэнда а также вокалисткой Государственного ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины.

В 2013 году Огневич успешно представила Украину на "Евровидении". Она заняла в финале третье место.

Выступление артистки на международном песенном конкурсе:

Как писал OBOZREVATEL, ранее фанаты шоу построили несколько теорий о том, кто победит в "Холостячке-2".

На основании видеоанонса финального выпуска зрители предположили: выиграет Дмитрий Шевченко, так как в ролике показали руки избранника "холостячки". Они показались поклонникам шоу похожими на руки именно этого конкурсанта.

Кроме того, ранее на пост-шоу Шевченко признался, что переехал со Львова в Киев. Это еще больше укрепило уверенность зрителей в том, что мужчина стал победителем реалити.