Злата Огневич отписалась от Андрея Задворного в Instagram, а он закрыл страницу

Украинская певица Злата Огневич отписалась от Андрея Задворного, победителя романтического реалити "Холостячка-2" (СТБ), в социальной сети Instagram, хотя следит за другими участниками проекта. В то же время сам Задворный в ответ на хейт закрыл свой аккаунт от неподписанных пользователей.

О том, что 32-летнего избранника "холостячки" нету среди ее подписок в Instagram, узнал OBOZREVATEL. При этом звезда следит за аккаунтами других финалистов – Дмитрия Шевченко, Романа Свечкоренко, – а также полуфиналиста Максима Тарапаты.

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Отметим, что в анонсе пост-шоу "Холостячки-2" создатели проекта намекнули: Злата якобы могла расстаться с Андреем. В сюжете показали, как мужчина ушел из съемочной площадки (вероятно, после какого-то напряженного разговора или вопроса), а ведущий Григорий Решетник пытался его вернуть.

Кроме того, в студии кто-то стал на одно колено с кольцом. Правда, в ролике неясно, кто именно и кому делал предложение.

Отметим, что и Злата, и Андрей столкнулись с критикой поклонников шоу после финального выпуска. Огневич в ответ написала, что о своей любви готова "кричать на весь мир", а Задворный призвал людей уважать выбор артистки, как и его личную жизнь.

Победитель второго сезона шоу "Холостячка" заявил: он открылся и "не стеснялся показать свои слабые стороны, не пытался казаться лучше, чем есть на самом деле".

"Есть те, кто вошел в мой дом, не сняв грязной обуви, заглянул в мою душу и перед выходом решил туда плюнуть. Вам хочу сказать – комментарии повышают вовлеченность", – написал Задворный.

После такого поста он закрыл страницу в Instagram. Поскольку "холостячка" не подписана на мужчину, его аккаунт оказался ей недоступен.

Коротко о знаменитости:

Злата Огневич – 35-летняя украинская певица, которая родилась в Мурманске. Настоящее имя "холостячки" – Инна Бордюг. Она представляла Украину на "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Задворный стал победителем проекта "Холостячка-2". Певица Злата Огневич призналась ему в любви и приняла от него предложение руки и сердца, отказав при этом Дмитрию Шевченко.

Главные факты из биографии Задворного можно найти в нашей статье по ссылке.