Огневич намекнула на готовность к новым отношениям после разрыва с Задворным: мне так не хватало шторма

Украинская певица Злата Огневич намекнула, что готова к новым отношениям после того, как победитель "Холостячки-2" (СТБ) Андрей Задворный ее бросил. 35-летняя звезда сравнила расставание со штормом, "после которого просыпаешься на берегу и солнце светит прямо в лицо".

"Где-то на горизонте еще буря не утихла, но я уже на берегу, я жива и готова продолжить свое путешествие", – поделилась ощущениями артистка на странице в Instagram. Главная героиня реалити сопроводила пост стильными фотографиями. На них она предстала в длинном черном платье, на каблуках и с красной помадой на губах.

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Злата написала, что любое потрясение "ведет к трансформации, раскрывает огромную внутреннюю силу".

Однако, как призналась певица, она всегда считала себя сильной и во время сложных событий "всегда находила ресурс для поддержки тех, кто в ней нуждается".

"А сейчас я на всех уровнях ощущаю появление нового, чего-то большого и неизвестного мне, но именно того, чего так долго ждала", – загадочно написала знаменитость.

Она добавила, что чтобы перейти на следующий этап жизни, ей не хватало именно этого шторма.

В комментариях многие фанаты не только отметили, какая красивая Злата на фотографиях, но и пожелали артистке личного счастья.

Коротко о звезде:

Злата Огневич (имя при рождении Инна Бордюг ) – 35-летняя украинская певица, которая родилась в Мурманске (РФ), но выросла в Крыму.

Артистка представляла Украину на "Евровидение" в 2013 году и получила третье место в финале. Также была участницей латино-бэнда и пела в Государственном ансамбле песни и танца ВСУ.

Как писал OBOZREVATEL, победитель "Холостячки-2" Задворный является предпринимателем с собственной компанией по производству деревянных игрушек для детей. У мужчины есть ребенок – 6-летняя дочь Кира.

Андрей столкнулся с хейтом после того, как бросил "холостячку". Поклонникам реалити не понравилось, что на шоу он уверял, что любит Злату и хочет серьезных отношений, но по собственной инициативе расстался с Огневич почти сразу после финала реалити.

Задворный пояснял, что его чувства прошли и он сам не понимает причин этого. Он даже перешел на крик, убеждая подписчиков в том, что он не использовал Огневич и не участвовал в "Холостячке-2" только ради пиара.