Бизнесмен и отец 6-летнего ребенка: что известно об Андрее Задворном – победителе шоу "Холостячка-2"

Победителем "Холостячки-2" со Златой Огневич стал 32-летний Андрей Задворный, который является предпринимателем с собственной компанией по производству деревянных игрушек для детей. У мужчины есть ребенок – 6-летняя дочь Кира.

OBOZREVATEL предлагает узнать подробнее о том, кому Огневич сказала заветное "да". Как проходили свидания певицы в финале шоу, можно почитать в нашей онлайн-трансляции (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Задворный проживает в Киеве, но родился он в Латвии. Папа мужчины – военный, мама – музыкальный руководитель в детском саду. Родители победителя проекта живут в Кировоградской области.

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Бизнесмен активно развивает свою компанию. Его игрушки продают по Украине и в странах ближнего зарубежья, в планах – выход на Польшу, США и Канаду.

По образованию Андрей юрист, но, как говорил мужчина, в своей профессии он быстро разочаровался. Поэтому Задворный купил два станка и перешел в цех. Теперь же бизнесмен скорее управленец, у которого много подчиненных.

Участник "Холостячки-2" пробовал себя и в других направлениях бизнеса, среди которых магазин одежды, пошив сумок, инфобизнес.

В 24 года Задворный женился, в браке родился ребенок. Однако пара поняла, что они совсем разные, и разошлась, когда дочери было полтора года. Сейчас Андрей в хороших отношениях с бывшей женой и ее женихом. Мужчина принимает активное участие в воспитании Киры, проводит с дочкой много времени.

Вторые серьезные отношения Андрея длились два года – с девушкой, с которой он познакомился в тренажерном зале. Через неделю они начали жить вместе. Спустя два года экс-возлюбленная призналась Задворному в измене.

Своими увлечениями победитель проекта называл парапланеризм и малую авиацию, баскетбол и тайский бокс, а также дайвинг и путешествия.

Как писал OBOZREVATEL, в финальном выпуске "Холостячки-2" Огневич сходила на три свидания. С двумя из участников шоу она отправилась в Ливан. Детали можно найти по ссылке.