Украинский пианист Хмара заворожил исполнением песни 'Рідна мати моя' в Вене: публика подпевала

Украинский композитор и пианист-виртуоз Евгений Хмара исполнил на площади GRABEN в Вене песню "Рідна мати моя". Его игра на рояле настолько заворожила прохожих, что публика начала подпевать.

Соответствующий ролик Хмара опубликовал в Instagram. На кадрах видно, как музыканта обступила толпа местных жителей. Люди душевно спели произведение украинского поэта Андрея Малышко (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Рідна мати моя" звучит в центре Вены на площади GRABEN. Украинцы – невероятные! Украина – невероятная!!! Мы победим то зло, которое пришло на нашу землю и погибнут враждебные, как роса на Солнце!!! Слава Украине!" – написал музыкант.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская общественная деятельница и блогерша Ярослава Гресь исполнила песню, которая стала символом борьбы Украины в войне с РФ "Ой у лузі червона калина". Тем самым она напугала пару пенсионеров в Берлине.