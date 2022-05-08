'Украинцы обнаглели! Хотят испоганить нам 9 мая!' Ярослава Гресь песней о калине напугала пенсионеров в Берлине

Украинская общественная деятельница и блогерша Ярослава Гресь рассказала о жизни в Берлине. Журналист поведала историю, которая случилась с ней в одном из местных супермаркетов. По словам Гресь, пара пенсионеров возмущалась о том, что украинцы хотят испортить им 9 мая и называла жителей нашей страны "бандеровцами".

На свой странице в Facebook блогерша написала, что 70-летние мужчина и женщина очень эмоционально размышляли о войне в Украине и негодовали из-за того, что Германия помогает нам противостоять России. Также пожилые люди были уверены в "своей" победе.

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"Она: "Эти украинцы совсем обнаглели! Оружие им шлют, деньги наши кровные отдали! Им мало". Он: "Мало им!". Она: "Хотят испоганить нам и девятое мая!". Он: "И не говори! Бендеровцы! Ничего, Маша, скоро все кончится нашей победой!". Она: "Я не сомневаюсь!" – написала Гресь.

Украинка не выдержала этого разговора и начала тихонько напевать популярную песню, которая стала символом борьбы Украины в войне с РФ – "Ой, у лузі червона калина".

"Уже через пару секунд они начинают нервно оглядываться. А я что, я стою себе, улыбаюсь. И на пассаже о "все закончится нашей победой" я пою последнюю строчку вслух так, что слышит вся очередь: "…А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!". И тут Маша как схватит своего деда и как рванет к двери... Даже хлеба не купили. Боятся, гади. Нас боятся. Флагов наших боятся. Песен боятся", – рассказала Гресь.

Журналистка добавила, что украинцы не берут чужого, но не отдадут и ни одного сантиметра своей родной земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, композицию "Ой у лузі червона калина..." в первые дни войны в центре Киева с оружием в руках исполнил фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк. Песня стала вирусной по всему миру.