Тина Кароль заявила, что Иванне Онуфрийчук купили роль ведущей "Танців з зірками"

Украинская певица Тина Кароль, экс-ведущая "Танців з зірками" (1+1), заявила, что ее преемница Иванна Онуфрийчук попала на шоу с помощью денег. Знаменитость призналась, что в последнем сезоне проекта должно было появиться трио ведущих, но она отказалась и покинула "Танці".

Свой уход из шоу звезда впервые прокомментировала в интервью "КП в Украине". Договоренность о том, что Кароль будет вести "Танці з зірками" в 2021 году, была, но певица в последний момент передумала, узнав о появлении Онуфрийчук.

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"За неделю до выхода в эфир мне говорят, что на паркете появится еще одна ведущая на коммерческой основе. Оценив нашу панель ведущих, я сразу сказала, что не вижу в этом успеха, и отказалась. Это микроклимат, сценарная история", – заявила артистка.

Кароль пояснила, что она была уверена: дуэт Онуфрийчук и Юрия Горбунова, еще одного ведущего, "не взлетит", а трио – если бы она не отказалась от работы – тоже не будет удачным.

Сама Онуфрийчук рассказывала, что стала ведущей, потому что у Кароль якобы были какие-то недопонимания с каналом. В итоге, как уверяла актриса и жена миллионера, ей предложили заменить певицу.

Журналист напомнил Тине о таких заявлениях Иванны, на что вокалистка ответила: "Вы сейчас подчеркнули уровень тех мелких интриг, которые происходят внутри коллектива. И когда со мной сначала утвердили ведение "Танців", а потом я вижу, что на коммерческой основе приводят ведущую – это тоже внутренняя, кулуарная игра".

Артистка добавила, что она считает себя свободным человеком и может говорить открыто "как есть".

"Многие думали, что я на контракте у "1+1". Нет. Каждый раз мы договаривались [о работе], вновь и вновь. Мне непросто дался мой статус, и я не готова каждого подтягивать к имени Тина Кароль", – заявила звезда.

Коротко о знаменитостях:

Тина Кароль ( Татьяна Либерман) – 36-летняя певица, актриса, народная артистка Украины, ведущая, общественный деятель. Родилась в 1985 году в Магаданской области (РФ).

Иванна Онфрийчук – модель и актриса родом из села Рахны-Лесовые Винницкой области. В 2018 году начала вести шоу "Без краватки" на телеканале НЛО TV. Гостями ее программы были известные и успешные мужчины.

Как писал OBOZREVATEL, в 2021 году Онфрийчук вышла замуж за миллионера, казахского бизнесмена Алмаза, причем дважды. Украинка пояснила, зачем устроила две свадьбы.

Избранник телеведущей Алмаз – непубличная личность. У бизнесмена миллионное состояние, а его компании находятся в Швейцарии. Что еще известно о муже Иванны – читайте по ссылке.

А недавно папарацци тайно подловили ведущую на входе в съемочный павильон. На кадрах журналистов видно, как Онуфрийчук ведет себя с супругом без камер.