"Танці з зірками 2021": кто покинул шоу после 10-го эфира. Результаты голосования и видео

После 10-го эфира популярного шоу "Танці з зірками 2021" (1+1) проект покинула пара Александра Зарицкая и Юрий Мешков. Выпуск состоялся вечером в воскресенье, 7 ноября.

Об этом передает OBOZREVATEL, который следил за шоу в формате онлайн-трансляции. Все подробности того, как прошел эфир, ищите в нашем материале по ссылке (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Во время этого вечера певица, солистка украинской группы KAZKA представила два танца. Один из них был посвящен народным мотивам, а участие в нем принимали также бабушка и подруги Зарицкой.

По задумке, конкурсанты разыграли сцену сватанья, а в конце бабушка "благословила" Зарицкую и Мешкова.

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Вторым танцем стала самба. Во время этого выступления певица была одета в короткое блестящее платье.

Кроме того, паре пришлось показать танец за жизнь. Так совпало, что это снова была самба. Однако этот стиль участникам шоу покорить так и не удалось.

Двое из трех судей проголосовали за вторую пару, которая была под угрозой вылета – Константина Войтенко и Роксоляну Маланчук. В итоге они продолжили свое участие в проекте и дошли до четвертьфинала.

Для Зарицкой и ее танцевального партнера 10-й эфир стал последним на шоу.

Артистка сказала, что не готовила специальных речей на случай вылета. Она назвала Мешкова своим главным "подарком" на проекте, а также отметила, что многого достигла.

Коротко о звезде:

Александра Зарицкая – 29-летняя украинская певица, участница шоу "Голос країни", "Х-фактор", "Танці з зірками".

Артистка родом из Харькова, долгое время жила в Одессе. Ее отец –юрист, а бабушка более 40 лет проработала судьей.

В 2017 году создала группу KAZKA вместе с певцом по имени Никита Будаш. Спустя год они выпустили первый альбом KARMA.

Добавим, что Зарицкая ранее рассказывала: она похудела на 20 кг во время участия в шоу "Танцы со звездами".

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