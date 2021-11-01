"Танці з зірками 2021": стало известно, кто вылетел после девятого эфира. Видео

В девятом эфире телешоу "Танці з зірками" проект покинул исполнитель MELOVIN и Лиза Русина. Певец не смог сдержать эмоций, поэтому в финальной речи высказался бранью о том, что благодарен проекту и партнерше за полученный опыт.

Также в зоне риска оказались Александра Зарицкая и Юрий Мешков, судьи отдали предпочтение ей. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу "Танці з зірками" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Исполнитель MELOVIN с партнершей танцевал танго под песню "Я не здамся без бою". Судьи поставили средние оценки – 8, 9, 8. Впрочем, в девятом выпуске армия фанатов голосовала за певца гораздо хуже, чем в прошлых эфирах.

Видео дня

OBOZREVATEL следил за главными событиями девятого эфира шоу "Танцы со звездами" в режиме онлайн.