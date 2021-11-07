Семейный вечер на "Танцях з зірками": слезы, шок и извинения. Как проходит 10 выпуск

На телеканале 1+1 в воскресенье, 7 ноября, в 21:00 стартовал 10-й выпуск шоу "Танці з зірками". До этой недели из 14 пар-участников дошли только пять.

В судейских креслах традиционно появились Влад Яма, Екатерина Кухар и Макс Чмерковский.Все подробности эфира – в прямой трансляции от OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Проект вели Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук, а ведущей на балконе была Маша Ефросинина.

Видео дня

В этом выпуске шоу все звездные пары будут выполнять по два танца. В одном из них помогать конкурсантам будут их самые родные люди.

Чтобы открыть семейный вечер, актер Артур Логай пригласил на паркет свою жену Евгению и двух сыновей: Германа и Льва. Вместе с чемпионкой Украины по бальным танцам Анной Карелиной звездная семья станцевала контемп. Оценки от членов жюри были максимальными – 10, 10, 10.

Отметим, что Логай после танца смог пообщаться онлайн со своей мамой, которая находится в Польше. Женщину растрогало выступление сына и она заплакала.

Вторыми выступили актер Константин Войтенко и хореограф Роксоляна Маланчук. Они показали венский вальс. Оценки от жюри – 10, 8, 10.

Войтенко в очередной раз через телеэкран попросил извинение у своей жены и пригласил ее приехать на прямой эфир. Напомним, что детали ссоры актер не разглашает.

Третьими свой номер представили Александра Зарицкая и Юрий Мешков. Вместе с певицей в фольклорном танце участвовали ее бабушка и подруги, показав эпизод сватанья.

Спортсменка Ольга Харлан и хореограф Дмитрий Дикусар не смогли лично присутствовать на эфире из-за коронавируса. Инфекцией заразились оба конкурсанта.

Они станцевали ча-ча-ча на самоизоляции, а на видео выступления с помощью современных технологий "подставили" фоном сцену "Танців з зірками".

Дополняется...

Напомним, в прошлом, девятом эфире телешоу "Танці з зірками" проект покинул певец MELOVIN и его танцевальная партнерша Лиза Русина.

Как писал OBOZREVATEL: