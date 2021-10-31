Хеллоуин и вечер "Океана Эльзы": как проходит 9 эфир "Танці з зірками"
На телеканале 1+1 в воскресенье, 31 октября, в 21:00 стартовал девятый выпуск шоу "Танці з зірками". В этом эпизоде продолжают участвовать шесть звездных пар.
Традиционно участников будут оценивать Влад Яма, Екатерина Кухар и Макс Чмерковский. Ведущий Юрий Горбунов, а в голд-руме со звездами находится Иванна Онуфрийчук. OBOZREVATEL следит за всеми подробностями прямого эфира (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Ведущим на звездном балконе будет Тимур Мирошниченко.
В девятом эпизоде танцоры готовят номера под хиты украинской рок-группы "Океан Эльзы". Звездные участники выберут композиции, которые их вдохновляют. Святослав Вакарчук вместе с полным составом группы подарят живое выступление в шоу.
Звездная пара Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар не будет участвовать в этом эпизоде, поскольку спортсменка получила положительный тест на COVID-19.
Первыми на паркет вышли актер театра и кино Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук. Пара танцевала пасодобль под песню "Зелені очі".
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