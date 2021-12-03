"Холостячка-2": финал шоу со Златой Огневич стартовал. Онлайн-трансляция последнего выпуска

Финал шоу "Холостячка-2" стартовал на телеканале СТБ в пятницу, 3 декабря, в 19:00. В последнем, 12-м выпуске украинская певица Злата Огневич выберет победителя – мужчину, с которым готова продолжить отношенияпосле проекта.

Шансы на победу в романтическом реалити есть у трех участников: Дмитрия Шевченко, Андрея Задворного, а также Романа Свечкоренко, который неожиданно вернулся на шоу уже в полуфинале. OBOZREVATEL следит за самыми интересными и значимыми событиями заключительного эпизода в формате онлайн-трансляции (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Коротко о знаменитости:

Злата Огневич (настоящее имя – Инна Бордюг ) – 35-летняя украинская певица и телеведущая, которая выросла в Крыму. На "Евровидении-2013" выборола для Украины третье место.

Год была депутатом Верховной Рады от Радикальной партии Олега Ляшко. В ноябре-2015 самостоятельно решила сдать мандат.

Артистка признавалась, что в детстве была хулиганкой: она часто портила ремонт дома, резала вещи и даже грызла мамины туфли.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Злата Огневич рассказала, что за год до проекта у нее закончились серьезные отношения. Разрыв был сложным и звезде даже пришлось посещать психотерапевта.

Между певицей и ее экс-парнем были сицилийские страсти – они часто скандалили, кричали друг на друга. После одной из таких ссор знаменитость потеряла голос на две недели.

Также Огневич встречалась с украинским националистом. Он изучал военное дело и регулярно ездил в командировки на фронт – тренировать бойцов добровольческих подразделений.

В шоу "Холостячка-2" Огневич познакомилась с 20 мужчинами. Среди них были бизнесмены, спортсмены, творческие личности. Детальнее о всех участниках романтического реалити можно почитать в материале по ссылке.