Бизнесмены, с детьми и путешественники: что известно об участниках 'Холостячки 2'

Во втором сезоне популярного украинского шоу "Холостячка" зрители увидят 20 мужчин, которые поборются за сердце певицы и главной героини проекта Златы Огневич. Многим претендентам – за 30, и у большинства есть бизнес.

Также на шоу придут спортсмены. Подробней об участниках "Холостячки 2" – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Мужчина часто делится с подписчиками снимками с тренировок и соревнований. Он также пишет психологические посты о мотивации, успехе, счастье и саморазвитие.

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Мужчина часто любит путешествовать, поэтому показывает в сети снимки на фоне моря или красочных пейзажей.

У мужчины есть дочь и он часто показывает в сети фото с ней. Роман любит городские референсы и профессиональные съемки. В его постах можно увидеть мысли о саморазвитии и взаимоотношениях между парнем и девушкой.

Мужчина в сети показывает снимки из путешествий, с дочерью и друзьями. Он также часто рассказывает о приключениях за границей и из жизни.

Мужчина публикует в сети рабочие снимки и из путешествий. В постах пишет о работе, тренингах и курсах по СММ.

Мужчина практически не пишет посты в сети. Он показывает снимки с работы и путешествий, и иногда рассказывает о рабочих моментах или о своих поездках.

Мужчина также показывает снимки из путешествий и отрывки спортивных тренировок. Он любит делиться фото с детьми или в компании друзей, а в постах пишет о спорте, мотивации и личных переживаниях.

У мужчины в сети много фотографий из путешествий. Он любит экстрим, мотоциклы, зимние и водные виды развлечений. Также у него есть дочь и он часто размещает с ней снимки. В постах пишет о своих мыслях и переживаниях.

Мужчина делится в сети снимками со своей дочерью Эммой. Посты пишет очень редко.

У мужчины много фотографий из путешествий, а посты он не пишет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Огневич прокомментировала участие в шоу "Холостячка". Она рассказала, что ее путь к себе начался год назад после болезненного разрыва отношений – звезде даже пришлось посещать психотерапевта.