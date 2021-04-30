Огневич прокомментировала участие в шоу 'Холостячка': что известно о ее бывших

Украинская певица Злата Огневич, которая стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", рассказала, что этот год для нее – удивительный и волшебный. По словам знаменитости, новый период в ее жизни только начинается.

Как написала артистка на странице в Instagram, ее путь к себе начался год назад после болезненного разрыва отношений – звезде даже пришлось посещать психотерапевта. В результате Огневич удалось справиться с проблемами и она благодарна за опыт, который ей помог понять, чего она хочет.

"Я иду на "Холостячку", чтобы встретить мужчину своей мечты и создать вместе прекрасную, любящую семью! Спасибо, что разделяете со мной такой важный и очень волнительный период! Всем любви", – добавила исполнительница.

Стоит отметить, что ранее Огневич встречалась с парнем, с которым у нее были сицилийские страсти – они скандалили, орали друг на друга, а однажды певица во время ссоры даже потеряла голос на две недели.

Также Огневич встречалась с украинским националистом. Он изучал военное дело и регулярно ездил в командировки на фронт – тренировать бойцов добровольческих подразделений. Пара познакомилась в Таиланде, где мужчина тогда работал по контракту.

Злата Огневич – украинская певица и телеведущая. Представительница Украины на конкурсе песни "Евровидение 2013". Заслуженная артистка Автономной Республики Крым.

В 2014 году Огневич стала депутатом Верховной Рады Украины по избирательному партийному списку Радикальной партии Олега Ляшко под № 4. 10 ноября 2015 года на заседании парламента она сообщила о своем решении сдать депутатский мандат.

Настоящее имя звезды Инна. По словам певицы, ей всегда хотелось, чтобы сценическое имя было связано с ее корнями. По папиной линии у Огневич много кровей: сербы, венгры, один прадедушка даже был итальянцем.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Злата Огневич поделилась с поклонниками пикантными фото, на которых засветила голую грудь. На них она позировала в розовом пиджаке, под который не надела бюстгальтер, и черных штанах.