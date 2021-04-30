Как Огневич выглядела в детстве: интересные факты и фото новой 'Холостячки'

Украинская певица Злата Огневич, которая стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", в детстве была хулиганкой: она часто портила ремонт дома, грызла мамины туфли и даже резала вещи.

Кроме того, летом знаменитость проводила время у бабушки в деревне – пасла коз и коров. Об интересных фактах из детства артистки – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В школе у Огневич не было поклонников. Ее привлекали парни, которые выбирали доступных девушек в коротких юбках, но сама певица одевалась очень скромно.

Отметим, что настоящее имя звезды Инна. По словам певицы, ей всегда хотелось, чтобы сценическое имя было связано с ее корнями. По папиной линии у Огневич много кровей: сербы, венгры, один прадедушка даже был итальянцем.

Любовь к музыке Огневич привила мама. В юные годы девушку записали в музыкальную школу по классу фортепиано, после чего она стала выступать на городских конкурсах исполнителей и даже получила Гран-при.

Также известно, что с детства идеалом красоты для Огневич являлись азиатские женщины. Она всегда восхищалась ими и хотела быть на них похожей. Кроме того, дома у певицы было много предметов интерьера в японском стиле.

Злата Огневич – украинская певица и телеведущая. Представительница Украины на конкурсе песни "Евровидение 2013". Заслуженная артистка Автономной Республики Крым.

В 2014 году Огневич стала депутатом Верховной Рады Украины по избирательному партийному списку Радикальной партии Олега Ляшко под № 4. 10 ноября 2015 года на заседании парламента она сообщила о своем решении сдать депутатский мандат.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Злата Огневич, которая стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", рассказала, что этот год для нее – удивительный и волшебный. По словам знаменитости, новый период в ее жизни только начинается.