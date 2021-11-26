В шоу 'Холостячка' вернется выбывший участник – фаворит Златы Огневич. Фото

В романтическое реалити-шоу "Холостячка-2", главной героиней которого является певица Злата Огневич, вернется психолог Роман Свечкоренко. Мужчина на шестой неделе выбыл из проекта, но пообещал вернуться и сдержит свое слово.

Соответствующий анонс нового выпуска опубликовали на официальном аккаунте проекта в Instagram. Подробнее о том, что известно о Романе Свечкоренко и его уходе из шоу, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Тогда мужчина покинул проект, поскольку оказалось, что он не был разведен с экс-возлюбленной. Причиной тому послужили постоянные переносы судебных заседаний из-за пандемии коронавируса.

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На шестой неделе "Холостячки-2" участники шоу проходили проверку на полиграфе, где Свечкоренко признался, что они расстались больше года назад, однако никак не могли развесить.

Отметим, что Роман был фаворитом Златы Огневич, но это не "спасло" мужчину и "холостячка" отпустила его домой. Однако шанс вернутся в проект, Злата предоставила Роману. Она потребовала завершить бракоразводный процесс. Так мужчина и поступил, после чего вернулся на реалити-шоу.

К слову, крайнее свидание Златы и Романа прошло на занятии по стретчингу. Тогда певица заявила, что они подходят друг другу по интересам, а также визуально. Кроме спорта, они отправились на массаж к специалистам, а после мужчина принялся проявить инициативу и самостоятельно сделал Злате массаж.

В опубликованном анонсе показали, как трое финалистов "Холостячки-2" Дмитрий Шевченко, Андрей Задворный и Максим Тарапата стояли на церемонии роз, когда в какой-то момент появился Роман Свечкоренко.

"Мне все равно, что они думают. Хочу, чтобы наша история продолжалась", – сказал Роман в анонсе.

Судя по кадрам, мужчины не ожидали увидеть Свечкоренко на проекте. И теперь перед Златой предстали вместо трех мужчин – четверо.

"У меня просто все опускается. Получается розы две, а нас четверо", – проккоментировал Андрей Задворный в анонсе.

Отметим, что о Романе мало известно. Мужчина родился в Киеве в 1991 году. Около четырех лет работал психологом, активно ведет свой блог в Instagram, где на него подписаны более 983 тысяч людей.

Напомним:

На прошлой неделе, в 10-м выпуске, прошло знакомство "холостячки" с семьями мужчин. После всех событий реалити покинул Андрей Хветкевич, чемпион Украины по фридайвингу и бизнесмен. Подробнее о том, как прошла предыдущая неделя проекта, читайте в материале OBOZREVATEL.

Коротко о знаменитости:

Злата Огневич – 35-летняя украинская певица и телеведущая родом из Мурманска. Выступала от Украины на Евровидение в 2013 году. Недавно снялась в телесериале "Крепостная". Была депутатом Верховной Рады Украины 8-го созыва от Радикальной партии.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что ведущий реалити-шоу "Холостячка" Григорий Решетник назвал завидных звездных невест, которые, по его мнению, могли бы стать героинями третьего сезона проекта.