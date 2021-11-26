"Холостячка-2": кто прошел в финал шоу и кто вылетел в 11-м выпуске

В новом, 11-м выпуске популярного шоу "Холостячка-2" со Златой Огневич в пятницу, 26 ноября, выбыл Максим Тарапата. Двое других участников – Дмитрий Шевченко и Андрей Задворный – прошли в финал проекта. Кроме того, в 12-м эфире артистка сходит на свидание с Романом Свечкоренко, который неожиданно вернулся на реалити.

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямой трансляции телеканала СТБ. Все детали о том, как прошел эфир, можно найти в нашем материале по ссылке (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Роман появился уже в финале выпуска – прямо на церемонии роз. Злата сказала, что рада его видеть.

Мужчина временно покинул шоу еще в шестом выпуске (с возможностью вернуться назад). Дело в том, что тогда Огневич выяснила – официально Рома не развелся, хотя отношения с официальной женой закончил давно. Певица отпустила его домой, чтобы мужчина довел до конца оформление и подписание документов.

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В итоге для Романа Злата попросила дополнительную бутоньерку. Она дала участнику шанс и пригласила на свидание на 12-й неделе. Вероятно, после него звезда и решит, стоит ли Свечкоренко бороться за ее сердце наравне с другими конкурсантами, прошедшими в финал.

Две другие розы артистка вручила Диме и Андрею, а вот с Максом решила попрощаться. Она сказала, что не уверена, даст ли мужчине то, что ему нужно от отношений.

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Коротко о знаменитости:

Злата Огневич выросла в Крыму. Ее мама работала учительницей русского языка, а папа – военным хирургом.

Настоящее имя 35-летней певицы – Инна Бордюг. Она участвовала в международном конкурсе "Евровидение-2013" от Украины и заняла третье место в финале.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Огневич рассказала, что ищет избранника, который умеет наточить ножи и починить смеситель в ванной – как ее папа. Звезда также показала архивные фото со своим отцом.