Евровидение-2024: стало известно, где и когда пройдут полуфиналы и гранд-финал конкурса. Видео

В 2023 году на Евровидении победила шведская певица Loreen, а это значит, что принимать песенный конкурс в следующем году будет Швеция. Организаторы уже выбрали город, в котором проведут два полуфинала и гранд-финал международной вокальной битвы, – Мальме.

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Соответствующую информацию разместили на сайте Европейского вещательного союза. Известно, что это третий раз, когда конкурс будет проходить в Мальме. Ранее музыканты и еврофаны собирались там в 1992 году и в 2013-м. Последний раз, к слову, также после победы Loreen.

Что касается дат, то полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая 2024 года, а вот грандиозный финал – 11 мая.

Отметим, OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию финала Евровидения-2023. Конкурс проходил в Ливерпуле, Великобритания, но от имени Украины, которая победила в 2022 году. Все ключевые события – в нашем материале.

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