'Это неуважение к участникам и зрителям': в сети разгорелись дискуссии вокруг победы Михаила Панчишина на 'Голосі країни-13'

Победителем 13-го европейского сезона "Голосу країни" стал ветеран войны РФ против Украины Михаил Панчишин (известный как Ptashkin). В суперфинале он сошелся с действующим военным ВСУ Юрием Городецким. Выбирая между двумя защитниками-вокалистами, зрители предпочли именно Михаила, представлявшего команду Артема Пивоварова.

Впрочем, несмотря на то, что итоги в этом сезоне зависели исключительно от зрительского голосования, не все украинцы остались довольны победой Михаила. В комментариях на странице "Голосу країни" в Instagram разгорелась пылкая дискуссия по поводу результатов финала.

"Победителем "Голосу країни-13" становится PTASHKIN (Михаил Панчишин). Поздравляем и благодарим каждого за сезон, который прославляет Украину на всю Европу", – говорится в сообщении о победителе.

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Продюсер проекта Владимир Завадюк также оставил свой комментарий по поводу нынешнего триумфатора. Он вспомнил цитату Михаила Панчишина, которую тот произнес после оглашения результатов: "Как бы то ни было, сегодня победили ВСУ".

Завадюк добавил: "Голос країни" всегда о времени, в котором живем. Победили ВСУ. Гордость. И благодарность всем участникам и тренерам. И нашим зрителям, что с нами спустя годы".

Между тем, некоторые зрители продолжают выражать свое недовольство, называя этот сезон "разочарованием" и "несправедливостью". Часть комментаторов считает, что люди голосовали не за голос, а за тренера, то есть за Артема Пивоварова, который имеет мощную фанатскую базу. Другие пишут, что несмотря на уважение к военным, выбирать нужно было по вокальным способностям, которые, по мнению интернет-пользователей, у суперфиналистов были слабее, чем у других участников.

Также комментаторы высказывают мнение, что победа была бы справедливой, если бы досталась Кристине Стариковой или Владиславу Пелыху из команды Юлии Саниной.

"Сезон несправедливости! Вокалисты поймут", "Кристина и Владислав – уникальные, самобытные голоса и мои победители", "Лично для меня победительницей является Кристина", "Я не хейтер, однако точно могу сказать, что были участники гораздо сильнее", "Это был сезон разочарования. Позор! Кристина – победитель", "Для чего было это шоу? Если с самого начала было понятно, кто победит", "Фанатки Пивоварова сделали свое дело", "Юра достоин этого больше! Простота и искренность – это самые большие признаки человечности!", "Ну, было ожидаемо… Сразу видно, что голосовали за тренера, а не за вокалиста", "Кто же голосовал? Он не голос! Ничего уникального", "Ужас, это просто какое-то максимальное неуважение к участникам и зрителям. Голос больше не смотрим", – пишут критики.

Впрочем, многие заступаются за Михаила и пишут, что он действительно достоин победы, о чем, собственно, свидетельствуют результаты финального голосования.

"Поздравляю с победой! Для меня, очевидно, эти 2 финалиста – именно те, кто и должен быть в финале. И каждый из них победитель. А всем тем, кто ноет о несправедливости и что это "Голос ВСУ" должен быть – хочется сказать "позакрывайте пизд*ки". Это минимальное уважение, которое мы можем оказать военным и пока в нашей стране война – именно такой финал и справедлив. Не было бы военных – не было бы и вас уже. И этого самого "голоса ", что вы все ноете, что он не такой. Не было бы ничего. Несправедливо, что на нас напали. Несправедливо, что кто-то умирает в окопе, пока вы эту дуристику строчите. Несправедливо, что тысячи украинцев оставили свою жизнь, родных, детей и пошли воевать и живут одним днем. Вот это несправедливо, а не финал голоса страны. Думайте головой", "Еще из слепых прослушиваний я знала, что Миша победит. Он невероятный человек", "С самого начала была за Пташкина. Верила в него ", "Брат мой стихийный! Достойный победы! Лучший", – комментируют в ответ другие украинцы.

Напомним, OBOZ.UA вел онлайн-трансляцию финала. Все подробности прямого эфира – читайте здесь.

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