Назван победитель 'Голоса страны-13': в финале соревновались двое военных. Фото и видео

В финале первого европейского сезона "Голоса страны-13" победил ветеран ВСУ 25-летний Михаил Панчишин с позывным "Ptashkin". В гранд-финале он соперничал с другим воином-вокалистом Юрием Городецким, однако украинцы отдали большинство голосов исполнителю авторской песни.

Победитель не слишком эмоционально отреагировал на свою победу, ведь не был готов к такой шокирующей радостной новости. OBOZ.UA следил за эфиром и вел текстовую онлайн-трансляцию самых ярких событий грандиозного финала.

Михаил Панчишин исполнил песню "Невідомий герой".

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Юрий Городецкий, "серебряный призер" финала "Голоса" эмоционально обратился к ВСУ и близким. Он поблагодарил жену и призвал выгнать россиян с украинской земли, а затем вместе радостно спеть.

Михаил Панчишин коротко подытожил, что победили ВСУ – и в вокальном конкурсе, и на поле боя.

Напомним, открывала финал 18-летняя участница из команды Нади Дорофеевой Майрамик Авоян с песней Euphoria. Эта композиция в 2012 году принесла победу на Евровидении звезде Швеции Лорин.

Также мы рассказывали, как в финале выступил воин ВСУ Юрий Городецкий, исполнивший нежную композицию Квитки Цисык. Еще OBOZ.UA писал, как спел самый молодой финалист проекта Владислав Пелих, родом из небольшого ныне оккупированного городка в Запорожье.

Как писал OBOZ.UA, выступление Ивана Клименко и Анастасии Чабан назвали самым мощным на проекте, однако участница не прошла в финал. Вспоминаем, как она выступила и как отреагировал зал.

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