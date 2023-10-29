Как выступил самый молодой финалист 'Голоса' Владислав Пелих из ныне оккупированного города: Санина назвала его 'уникальным'

В эфире телеканала 1+1 в финальном выпуске шоу "Голос країни-13", который впервые в истории снимают в Польше из-за полномасштабной войны в Украине, с проникновенной песней Another Love выступил самый молодой участник Владислав Пелих. Он родом из небольшого городка на Запорожье, который сейчас находится под временной оккупацией российских террористов.

Участник из команды Юлии Саниной переехал в польский город Гданьск после 24 февраля 2022 года и даже не мечтал о "Голосе". OBOZ.UA следит за эфиром и ведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий грандиозного финального выпуска.

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Школьник по-взрослому эмоционально исполнил вокально тяжелую песню о любви Тома Оделла, вытащив такие высокие ноты, которых в оригинале даже нет.

Юлия Санина назвала участника уникальным, а также заявила, что он превзошел все ее ожидания. По словам звездной тренерши, ее подопечный был очень благодарен на шоу и вырос во время своего пути на "Голосе".

К слову, эту песню Том Оделл исполнял для украинских беженцев в Европе. Певец поддержал Украину в войне с Россией.

Владислав Пелих выступил под номером 6. Линии для голосования открыли еще до начала выступлений финалистов. Средства, вырученные из СМС-голосования, будут направлены на благотворительность. За эти деньги компания Kyivstar закупит оборудование, которое поможет детям, пострадавшим от ожогов в результате атак российских террористов.

Ранее OBOZ.UA также писал, что открывала финал 18-летняя участница из команды Нади Дорофеевой Майрамик Авоян, которая выполнила песню Euphoria. С этой композицией в 2012 году шведская звезда Лорин победила на Евровидении.

Также мы рассказывали, как в финале выступил воин ВСУ Юрий Городецкий, исполнивший нежную композицию Квитки Цисык.

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