Зал разразился аплодисментами, Пивоваров танцевал: почему выступление Ивана Клименко и Анастасии Чабан назвали самым мощным

В воскресенье, 29 ноября, в Польше состоялся финал европейского сезона "Голоса страны", во время которого зрителей поразило выступление звездного тренера Ивана Клименко и его подопечной Анастасии Чабан "STASYA". Это был своеобразный дебют продюсера, который много лет не брал в руки микрофон.

Иван Клименко – не певец, поэтому он зачитал рэп из песни исполнительницы KOLA "Под крылом", тогда как Стася исполнила вокальную часть. OBOZ.UA следит за эфиром и ведет текстовую онлайн-трансляцию самых ярких событий грандиозного финала.

Звезды начали эмоциональное выступление с музыкального поступления, продемонстрировав свои инструментальные таланты. Анастасия Чабан "взяла разгон" из невысоких нот и пронзительного тембра, но позже продемонстрировала всю силу своего уникального голоса.

Видео дня

Иван Клименко подключился во втором куплете, зачитав рэп. Сочетание двух стилей одновременно вызвало восторг у разразившейся овациями публики, а певец Артем Пивоваров начал танцевать прямо на своем месте.

STASYA вдохновляется фольклором и стремится через музыку показать европейцам украинскую культуру. Сейчас она поет на бэк-вокале в проекте Козака Сиромахи, тоже когда-то участвовавшего в "Голосе".

В желании строить сольную карьеру ее горячо поддерживает Иван Клименко, назвавший свое выступление "дебютом" и призвавший зрителей помочь его подопечной пройти в гранд-финал. Кстати, слова для КOLA писал именно Клименко.

В комментариях выступление Стаси назвали "мощнейшим", "нестандартным" и очень энергичным. Однако в гранд-финал певица не прошла.

Ранее OBOZ.UA писал, что открывала финал 18-летняя участница из команды Нади Дорофеевой Майрамик Авоян, которая выполнила песню Euphoria. С этой композицией в 2012 году шведская звезда Лорин победила на Евровидении.

Также мы рассказывали, как в финале выступил воин ВСУ Юрий Городецкий, исполнивший нежную композицию Квитки Цисык. Еще OBOZ.UA писал, как спел самый молодой финалист проекта Владислав Пелих, родом из небольшого ныне оккупированного городка в Запорожье.

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