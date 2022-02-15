Alina Pash предложила Kalush Orchestra вместе представлять Украину на Евровидении-2022

Украинская певица Alina Pash не против, чтобы группа Kalush Orchestra поехала на Евровидение-2022 от Украины вместе с ней. Отметим, что знаменитость победила на нацотборе (после чего стала героиней громкого скандала), а рэпер и его команда заняли второе место.

Соответствующую идею Alina Pash высказала в социальных сетях на фоне шквала критики в ее адрес. В своем Instagram-аккаунте в формате сторис артистка написала, что не является врагом фанатов Kalush Orchestra.

"Нам, украинцам, нужно объединиться в такое важное для страны время", – заявила исполнительница и поделилась скриншотом своей переписки.

На предложение касательно того, чтобы вместе с рэпером представлять страну на международном песенном конкурсе в Италии, певица ответила: "Я готова, если это примирит страну и заставит задуматься о более важных проблемах, которые происходят сейчас".

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Напомним: победительница нацотбора на Евровидение попала в скандал из-за своей поездки в Крым в 2015 году. Ее допустили к конкурсу, так как общественный вещатель не нашел доказательств нарушений. Alina Pash с песней "Тіні забутих предків" в итоге получила первое место.

После финала нацотбора обсуждение поездки Alina Pash вспыхнуло с новой силой. Звезда предоставила документы, в которых сказано, что на оккупированный полуостров она заезжала со стороны Украины. Но, по некоторым данным, справка якобы поддельная и артистка попала в Крым через территорию РФ.

Если это так, "Суспільне" не будет подписывать договор с исполнительницей. На конкурс может поехать Kalush Orchestra, однако Украине может грозить и дисквалификация.

Коротко о знаменитостях:

Alina Pash родилась на Закарпатье, профессионально поет с подросткового возраста. Ранее сотрудничала с группами "Горячий шоколад", "СКАЙ", певицей Ириной Билык. Популярность ей принесло участие в шоу "Х-Фактор" (СТБ).

Kalush Orchestra – украинская рэп-группа, основанная в 2019 году. Участниками являются: Олег Псюк – основатель и солист, Игорь Диденчук – мультиинструменталист и ТС Килиммен. Группа была названа в честь Калуша, родного города Олега Псюка.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в группе Kalush Orchestra указали на странные моменты в оправданиях "Суспільного" касательно ошибки во время объявления результатов национального отбора. Ведущий шоу Тимур Мирошниченко напутал баллы, а организаторы пояснили это ошибкой редактора, которая подсказывала знаменитости в наушник.

Рэпер напомнил: ранее в "Суспільном" заявляли, что результаты голосования зрителей есть только в конверте, который получает ведущий, и он первым узнает итоги конкурса.