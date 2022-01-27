Скандал на нацотборе. "Суспільне" не нашло нарушений в поездке Alina Pash в Крым в 2015 году

Певица Alina Pash, участница нацотбора на Евровидение-2022, посетила временно оккупированный Крым в 2015 году без нарушения украинского законодательства, заявило"Суспільне". В анкете перед участием в конкурсе вокалистка указала, что ее выступление состоялось на частном мероприятии украинцев, а пересечение границы проходило со стороны Украины.

Об этом сообщается на Instagram-странице "Суспільного". Компания заявила, что не нашла данных, указывающих на несоответствие участницы нацотбора требованиям конкурса.

Соответственно, Alina Pash выступит в финале и получит шанс побороться за первое место. Победитель национального отбора будет представлять Украину на Евровидении-2022 в Турине (Италия).

В то же время пресс-служба подчеркнула: "Общественное вещание – не правоохранительный орган, так что проверка фактов нарушения осуществляется исключительно из открытых источников и на основе полученных от участников гарантий. Если у комментаторов есть доказательства обратного – просим предоставить их для подтверждения".

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Напомним, что ранее в сети сообщили о поездках Alina Pash в Крым, а также в столицу России Москву. Фотографии, указывающие на это, нашел еще в 2019 году совладелец интернет-издания "Буквы" Петр Терентьев.

Он показал снимок, который звезда публиковала в соцсетях в 2017-м, но потом удалила. На этом кадре певица позировала на фоне Кремля в футболке с надписью "Киев".

А в 2015 году Alina Pash жаловалась на работу "Российских авиалиний" и на то, что ее обокрали в Москве. В этом городе звезда, судя по данным из сети, делала пересадку, когда добиралась в Крым.

Тогда же певица делилась фотографией с российским телеведущим, экс-участником Comedy Club Дмитрием Хрусталевым. Судя по геолокации снимка, он был сделан в Ялте.

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