Топ-10 нелепых изобретений, которые насмешили сеть. Фото

Современные изобретения облегчают жизнь, но многие из них настолько странные, что вызывают лишь смех. К примеру такие бессмысленные девайсы, как писсуар для женщин, трим для пениса, волосатые чулки и прочее.

Забавные приспособления чаще всего можно увидеть на полках магазинов в Японии и Китае. OBOZREVATEL рассказывает о 10 нелепых вещах и приборах, которые рассмешили пользователей сети.

Писсуар для женщин

Во многих общественных туалетах женщинам неприятно справлять нужду из-за грязи вокруг унитаза. Поэтому для них придумали специальный девайс, позволяющий мочиться стоя.

Видео дня

Галстук-фляжка

Для тех, кто любит выпить на работе – британские маркетологи сделали галстук с мини-фляжкой внутри. Туда можно налить любой напиток и пить через трубочку, пока начальник не видит. Изобретение стоит 25 долларов.

Волосатые чулки

В Китае выпустили чулки с "эффектом небритости", которые и утеплят ноги, и заставят настырных поклонников держаться подальше.

Детский костюм-тряпка

Матери приучают детей к чистоте с детства, а некоторые – уже с младенчества. Японцы сшили костюм, благодаря которому малыш может помогать родителям по дому и самостоятельно протирать пол. На руках, ногах и животе нашили специальный ворс для уборки.

Вентилятор для лапши

Японцы смастерили вентилятор для еды. Устройство крепится на палочки и охлаждает горячую лапшу. Изобретение позволяет экономить время и не обжечь рот.

Уриноробот

Некоторым людям лень делать даже элементарные вещи. Поэтому изобретатели придумали устройство для мочеиспускания. Уриноробот помогает держать половой член в правильном положении над унитазом.

Пакет с плесенью

Дизайнер и инженер Шервуд Форли из Лос-Анджелеса неоднократно оставался без еды, так как его обед съедали коллеги на работе. Именно по этой причине он изобрел пакеты с изображением плесени. Наглые сотрудники не рискнут съесть такой сэндвич.

Шкаф-трансформер

Из книжного шкафа можно сложить гроб. Дизайнер Уильям Уоррен считает, что лучше быть похороненным в предмете быта, который служил умершему всю жизнь и с чем у него есть общее прошлое.

Дозатор с бумагой на голове

Японский мастер удивительных изобретений Кендзи Каваками смастерил дозатор с бумажными салфетками для тех, кто страдает аллергией или простудился. Девайс крепится на голову, чтобы в любой момент можно было вытереть нос.

Кошачьи уши

Еще одно японское изобретение назвали Necomimi. Эти кошачьи ушки реагируют на мозговую активность человека. Если при общении появляются сильные эмоции, то уши встают, а если становится грустно – они обвисают. Такой девайс в Японии рекомендуют использовать во время важных переговоров, чтобы спикер сразу видел, кто из присутствующих заскучал.

Раньше OBOZREVATEL показывал: