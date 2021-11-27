Этим поварам не место на кухне: 10 уморительных неудач во время готовки. Фото

Некоторые люди на своем примере доказывают, что если таланта к готовке нет, то на кухню лучше не соваться. Иногда от рук таких "кулинарных специалистов" портится не только ремонт, но и нервы домочадцев, которым приходится дегустировать их творения.

Пользователи Reddit часто делятся своими неудачами на кухне. OBOZREVATEL собрал самые уморительные кулинарные фейлы из соцсетей.

Пользователь Reddit рассказала, как она пыталась пожарить цыпленка на огне. В итоге, ей пришлось заказывать доставку пиццы.

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Безусловно вкусно, когда мяса больше, чем хлеба. Однако настолько широко раскрыть рот не может никто.

Жуткий завтрак с яичницей и рисом напоминает лицо инопланетянина.

Испорченная карамель превратилась в вулкан. Кастрюлю невозможно отмыть от жареного сахара.

Выпечка с сюрпризом: повар приготовил хлеб внутри с очками.

Мясной рулет в форме младенца в трусиках из бекона испугает каждого.

Умение готовить не всегда в приоритете, поскольку из-за неуклюжести можно испортить даже кулинарный шедевр.

От такого количества перца может загореться рот.

За всеми приборами следует пристально следить. Из-за неисправной скороварки придется ремонтировать кухню.

Повар назвал вафли с кремом "Микки Маусом".

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