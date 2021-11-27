Этим поварам не место на кухне: 10 уморительных неудач во время готовки. Фото

Яна Сончковская
Приколы
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Кулинарные фейлы насмешили сеть

Некоторые люди на своем примере доказывают, что если таланта к готовке нет, то на кухню лучше не соваться. Иногда от рук таких "кулинарных специалистов" портится не только ремонт, но и нервы домочадцев, которым приходится дегустировать их творения.

Пользователи Reddit часто делятся своими неудачами на кухне. OBOZREVATEL собрал самые уморительные кулинарные фейлы из соцсетей.

Пользователь Reddit рассказала, как она пыталась пожарить цыпленка на огне. В итоге, ей пришлось заказывать доставку пиццы.

Мастер-класс по барбекю провалился.
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Безусловно вкусно, когда мяса больше, чем хлеба. Однако настолько широко раскрыть рот не может никто.

Слишком высокий бургер невозможно укусить.

Жуткий завтрак с яичницей и рисом напоминает лицо инопланетянина.

Жуткий завтрак с яйцом и рисом.

Испорченная карамель превратилась в вулкан. Кастрюлю невозможно отмыть от жареного сахара.

Карамель загорелась в кастрюле.

Выпечка с сюрпризом: повар приготовил хлеб внутри с очками.

Очки попали в тесто.

Мясной рулет в форме младенца в трусиках из бекона испугает каждого.

Мясной рулет из фильма ужасов.

Умение готовить не всегда в приоритете, поскольку из-за неуклюжести можно испортить даже кулинарный шедевр.

Мужчина уронил торт.

От такого количества перца может загореться рот.

Повар переборщил с острым перцем.

За всеми приборами следует пристально следить. Из-за неисправной скороварки придется ремонтировать кухню.

Кухня расплавилась из-за скороварки

Повар назвал вафли с кремом "Микки Маусом".

Вафли в форме Микки Мауса

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