7 бытовых передряг, которые испортят даже очень хорошее настроение. Фото

Признайтесь, порой после тяжелого или неудачного дня кажется, что хуже уже быть не может. Герои нашего материала доказывают, что "совершенству нет предела". Они учат принимать бытовые катастрофы с юмором, поскольку жить тогда будет намного проще и веселее.

В социальной сети Reddit есть группа под названием Well That Sucks ("Ну это отстой"), где свои забавные снимки публикуют люди, чей день однозначно не задался. OBOZREVATEL предлагает посмотреть на ТОП-7 бытовых передряг, опубликованных на сайте.

1. Кто съел мою кашу? Точнее картошку фри...

Мужчина пришел к себе домой и оказался в сказке "Маша и медведи" наоборот. На его кухне сидел косолапый зверь, который доедал фастфуд из ведерка KFC. Как человек выгнал незваного гостя обратно в лес – история умалчивает.

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2. Блестящее утро

То, что утро начинается не с кофе, наверняка знает наша следующая героиня. Проснувшись, она обронила полную банку с блестками на пол. Пользователи сети предположили, что девушка будет находить блестящие точки еще очень долго по всему дому, назвав их "неубиваемыми тараканами в мире украшений".

3. Хрустящие овощи на ужин

Мало того, что у этого человека треснула крышка из закаленного стекла, так он еще и остался без ужина. От такой катастрофы, к слову, никто не застрахован, так что будьте аккуратнее.

4. С соседями надо дружить

"Этим утром мой сосед проделал дыру в потолке, а потом просунул голову, чтобы извиниться. Я был голым", – подписал свое фото пользователь. Зато теперь можно просить соль, не выходя из дома.

5. Купи квартиру в подвале, говорили они. Будет весело, говорили они...

Так выглядит один день из жизни обитателя дождливого Нью-Йорка, который проживает на нулевом этаже. Интересно, эта квартира была застрахована?

6. Нет, это не рис

Мусорный бак одного из бедолаг был укрыт червями. Выяснилось, что его сосед в жаркую погоду выбросил в урну испорченную сырую курицу. Бонусом к личинкам прилагался жуткий смрад. "Сначала я подумал, что это рис, но потом присмотрелся...", – написал автор фото.

7. Почувствуйте запах этого кадра

Следующий снимок его автор подписал так: "Вернулся домой из отпуска только для того, чтобы узнать, что наш холодильник и морозильная камера не работают уже 10 дней". Нам очень повезло, что картинки не передают аромата.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в сети разместили ролик, в котором медвежонок с мамой играли на детской площадке на территории школы. Такое заметили местные жители штата Северная Каролина (США).