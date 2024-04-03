'Тая, ты дура?' Дубляжная пародия на предательницу Повалий разорвала сеть

Украинская актриса дубляжа Екатерина Сергеева порвала сеть пародией на интервью известной певицы родом из Киевской области Таисии Повалий, которая в День Независимости Украины в прошлом году получила гражданство РФ. Как известно, недавно запроданка на федеральном российском канале пообщалась с опальным пропагандистом Борисом Корчевниковым, которому чуть ли не в слезах рассказала о своем "спасении" за счет террористической войны на родине.

Екатерина сделала переозвучку циничного интервью предательницы, которое зрители уже окрестили шедевром. Соответствующее видео актриса обнародовала на личной странице в Instagram.

"Борис, я спаслась! Вчера ходила к гадалке, а она мне: "Тая, ты дура?". А я такая: "А кто это говорит со мной?" А она такая: "Это я"! А я такая: " Кто я? Объясните мне". У меня же в мозгу уже даже извилин не осталось, они все на локонах, видишь?" – сказала якобы Повалий в видеопародии.

В ответ на это "Борис Корчевников", который и в реальности имеет крайне странную манеру общения и речи, пробормотал что-то совершенно невнятное.

"Повалий" же к нему произнесла: "Боже, Борис, я всегда склоняла голову перед твоим русским. Какая дикция! Ты будто передаешь всю суть вашего народа, то есть суть без сути. И я рада, что примазалась к вам. Я вставила зубы. Жаль, не нашла клинику, где вставляют мозг".

Комментаторы выражают свой восторг автору видео. Они пишут, что в пародии от Екатерины Сергеевой смысла и правды было больше, чем в оригинальном интервью.

"Даже дубляж создает Таю более настоящей и органической, чем оригинал. Потому что оригинал – это сплошная и бездарная фальшь", "Шедеврально", "Валяюсь на полу от смеха", "Ну просто!!! Голос Бориса – попадание стопроцентное!", "Боже, это надо быть такими крутыми, чтобы придумать такие слова! Браво! Насмеялась! И этот ваш фантастический голос!" – оставляют эти и многие другие комментарии интернет-пользователи.

Напомним, в позорном интервью на пропагандистском ТВ Повалий выдала, в частности, такое: "Удивительно! Божье проведение! Мы с сыном ехали на съемку шоу с сумочкой, я в шубе и все. Но для меня это было как спасение! Эта ситуация с "СВО", я поняла, что меня спасают. Что у меня есть шанс на жизнь. У меня выросли крылья. Многие люди говорят, что я слишком веселая, а я радуюсь, что я жива, что этот беспредел на Украине может закончиться". Что еще говорила предательница – читайте в материале.

Как мы уже отметили, 24 августа 2023 года, в День Независимости Украины, Повалий официально стала гражданкой страны-террористки. Артистка получила российский паспорт. На нынешних "выборах" Путина запроданка уже отработала новое гражданство, демонстративно отдав свой голос за диктатора.

Как писал OBOZ.UA, недавно Повалий придумала для себя национальность – "советско-российская украинка". Подробнее об этом – по ссылке.

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