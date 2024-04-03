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"Тая, ты дура?" Дубляжная пародия на предательницу Повалий разорвала сеть

Анна Кравчук
Приколы
3 минуты
4,5 т.
'Тая, ты дура?' Дубляжная пародия на предательницу Повалий разорвала сеть

Украинская актриса дубляжа Екатерина Сергеева порвала сеть пародией на интервью известной певицы родом из Киевской области Таисии Повалий, которая в День Независимости Украины в прошлом году получила гражданство РФ. Как известно, недавно запроданка на федеральном российском канале пообщалась с опальным пропагандистом Борисом Корчевниковым, которому чуть ли не в слезах рассказала о своем "спасении" за счет террористической войны на родине.

Екатерина сделала переозвучку циничного интервью предательницы, которое зрители уже окрестили шедевром. Соответствующее видео актриса обнародовала на личной странице в Instagram.

"Борис, я спаслась! Вчера ходила к гадалке, а она мне: "Тая, ты дура?". А я такая: "А кто это говорит со мной?" А она такая: "Это я"! А я такая: " Кто я? Объясните мне". У меня же в мозгу уже даже извилин не осталось, они все на локонах, видишь?" – сказала якобы Повалий в видеопародии.

"Тая, ты дура?" Дубляжная пародия на предательницу Повалий разорвала сеть

В ответ на это "Борис Корчевников", который и в реальности имеет крайне странную манеру общения и речи, пробормотал что-то совершенно невнятное.

"Повалий" же к нему произнесла: "Боже, Борис, я всегда склоняла голову перед твоим русским. Какая дикция! Ты будто передаешь всю суть вашего народа, то есть суть без сути. И я рада, что примазалась к вам. Я вставила зубы. Жаль, не нашла клинику, где вставляют мозг".

Комментаторы выражают свой восторг автору видео. Они пишут, что в пародии от Екатерины Сергеевой смысла и правды было больше, чем в оригинальном интервью.

"Даже дубляж создает Таю более настоящей и органической, чем оригинал. Потому что оригинал – это сплошная и бездарная фальшь", "Шедеврально", "Валяюсь на полу от смеха", "Ну просто!!! Голос Бориса – попадание стопроцентное!", "Боже, это надо быть такими крутыми, чтобы придумать такие слова! Браво! Насмеялась! И этот ваш фантастический голос!" – оставляют эти и многие другие комментарии интернет-пользователи.

"Тая, ты дура?" Дубляжная пародия на предательницу Повалий разорвала сеть
"Тая, ты дура?" Дубляжная пародия на предательницу Повалий разорвала сеть

Напомним, в позорном интервью на пропагандистском ТВ Повалий выдала, в частности, такое: "Удивительно! Божье проведение! Мы с сыном ехали на съемку шоу с сумочкой, я в шубе и все. Но для меня это было как спасение! Эта ситуация с "СВО", я поняла, что меня спасают. Что у меня есть шанс на жизнь. У меня выросли крылья. Многие люди говорят, что я слишком веселая, а я радуюсь, что я жива, что этот беспредел на Украине может закончиться". Что еще говорила предательница – читайте в материале.

Как мы уже отметили, 24 августа 2023 года, в День Независимости Украины, Повалий официально стала гражданкой страны-террористки. Артистка получила российский паспорт. На нынешних "выборах" Путина запроданка уже отработала новое гражданство, демонстративно отдав свой голос за диктатора.

Как писал OBOZ.UA, недавно Повалий придумала для себя национальность – "советско-российская украинка". Подробнее об этом – по ссылке.

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