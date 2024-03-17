'Я являюсь частью великого народа': предательница Повалий пробила дно, показавшись с российским паспортом на выборах Путина

Известная певица родом из Киевщины Таисия Повалий, которая поддержала геноцид собственного народа, а в День Независимости Украины в прошлом году еще и получила гражданство РФ, показалась на избирательном участке на "выборах" президента России. Не надо быть гадалкой, чтобы понять, за кого отдала свой голос фанатка путинского режима.

Запроданка сделала фото на фоне баннера с огромной буквой V, которую оккупанты размещают на своей военной технике, поэтому она считается современной свастикой. Кадр появился в соцсетях артистки.

На фото Повалий гордо держит подтверждение того, что она предательница – российский паспорт.

Не обошлось и без традиционных циничных заявлений экс-украинки. Под фото она оставила: "Я проголосовала за счастливое будущее своей страны России. Меня переполняет невероятная гордость из-за того, что я являюсь частью великого народа".

Как уже отмечалось выше, 24 августа 2023 года, в День Независимости Украины, Повалий официально стала гражданкой страны-террористки. Артистка получила российский паспорт.

В декабре прошлого года стало известно, что Повалий собралась покупать дом у России. Впрочем, "бедняга" пожаловалась, что денег на жилье у нее нет, так что придется брать его в кредит.

Также Таисия Повалий выступила на концерте "Песни русского мира". Там она нагло позволила себе спеть украинскую народную песню "Ти ж мене підманула", для чего даже вспомнила родной язык. Подробности – в нашем материале.

А недавно, как писал OBOZ.UA, Повалий придумала для себя национальность – "советско-русская украинка". Подробнее об этом – по ссылке.

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