Известная певица родом с Киевщины Таисия Повалий, которая поддержала геноцид собственного народа, а в День Независимости Украины в прошлом году еще и получила гражданство РФ, пришла на шоу опального Бориса Корчевникова на пропагандистском телеканале "Россия-1". Там запроданка не поленилась вылить как можно больше грязи в адрес своей бывшей родины и соотечественников. В частности, артистка заявила, что террористическое полномасштабное вторжение РФ в Украину стало для нее "спасением".

По словам Повалий, она приехала в Москву 24 февраля 2022 на съемки шоу. Такое "совпадение" с началом полномасштабной войны она назвала "Божьим проведением". Видеофрагмент позорного шоу распространили в сети.

"Удивительно! Божье проведение! Мы с сыном ехали на съемку шоу с сумочкой, я в шубе и все. Но для меня это было как спасение! Эта ситуация с "СВО", я поняла, что меня спасают. Что у меня есть шанс на жизнь. У меня выросли крылья. Многие люди говорят, что я слишком веселая, а я радуюсь, что я жива, что этот беспредел на Украине может закончиться", – издала путинистка.

Повалий утверждает, что до последнего оставалась в Украине, но ее "обманули". Более того, своих бывших соотечественников коллаборантка тоже назвала "обманутыми людьми, до которых дойдет прозрение". Певица даже выразила "жалость" к украинцам, но, конечно, не из-за постоянных смертоносных обстрелов России.

"Мы ждали, что будут подписаны "Минские договоренности", мы этим и жили. Мы верили, но нас всех обманули. Всех нас! Мы ждали! Я ведь не уезжала из Украины. А потом началась "спецоперация". И я поняла, что есть надежда все-таки на то, что будут изменения в моей стране. Потому что страна катится со скалы... Это обманутые люди. И мне их даже как-то жаль. Но прозрение то придет. И оно будет очень-очень сложным", – убеждена фанатка геноцида собственного народа.

Отдельно Повалий пожалела и себя за то, что с 2014 года страдает от "непонимания" украинцев. Вместе с тем певица очень гордится собой за выступления на пропагандистских вакханалиях в Кремле. Особенно предательница выделяет свое шоу 9 мая 2022 года, когда она по-украински спела "Пісню про рушник", поддержав тем самым нарратив о "братских народах".

"Как и раньше, я продолжала выступать на сцене в Кремлевском дворце, я принимал участие в благотворительных концертах, и мое выступление на Дне победы в 22-м году, оно же фурор произвело, на меня мои соотечественники... Я уже привыкла к этому с 2014 года. Но своим принципам я не могу изменять... Для меня было важно выйти в День победы и спеть песню на украинском языке "Рідна мати моя". Потому что для меня ничего не изменилось с тех пор. Все перевороты, все революции – они для кого-то. Для какого-то пласта населения это делалось, но не для всех людей Украины. Для меня важно выйти с украинской песней на сцену Кремлевского государственного дворца на День Победы! Я прям горжусь этим своим выступлением!" – возвышенно произнесла предательница.

Как уже отмечалось выше, 24 августа 2023 года, в День Независимости Украины, Повалий официально стала гражданкой страны-террористки. Артистка получила российский паспорт. На нынешних "выборах" Путина запроданка уже отработала новое гражданство, демонстративно отдав свой голос за диктатора.

Как писал OBOZ.UA, недавно Повалий придумала для себя национальность – "советско-российская украинка". Подробнее об этом – по ссылке.

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