Таисия Повалий получила российское гражданство в День Независимости Украины: официальные доказательства

Известная певица родом из Украины Таисия Повалий, которая продалась за кровавые рубли и поддержала геноцид собственного народа, официально стала гражданкой страны-террористки. Артистка получила российский паспорт.

Цинизма ситуации добавляет тот факт, что произошло это в "символическую" дату – 24 августа, то есть в День Независимости Украины. Документы, подтверждающие, что Повалий теперь россиянка, обнародовал в своем Telegram-канале известный украинский блогер Богдан Беспалов.

"Запатентовала индивидуальное предприятие и получила российское гражданство в День Независимости Украины. С 24 августа 2023 года числится на учете государственных реестров новоиспеченная гражданка России украинского происхождения Таисия Повалий", – сообщил блоггер.

Видео дня

Стоит отметить, что с учетом прошлого артистки и того, как активно она поддерживает путинский режим и войну в родной Украине, многие интернет-пользователи удивились, что у запроданки российский паспорт появился только сейчас. Она гармонично вписывается в список Z-патриотов и граждан государства-агрессора в целом.

Так, например, на днях Таисия Повалий выступила на концерте "Песни русского мира". Там она нагло позволила себе спеть украинскую народную песню "Ти ж мене підманула", для чего даже вспомнила родной язык. Подробности – в нашем материале.

А до этого Повалий засветилась в оккупированном Луганске. Там она развлекала захватчиков, которые собственными руками убивают ее сограждан (теперь уже бывших), на церемонии открытия мемориального комплекса "Острая Могила".

Также предательница регулярно выдает порции пропагандистского бреда об Украине. Недавно она призналась России в любви. Артистка выступила на фестивале патриотической песни "Время героев" в Уфе, а также на гала-концерте конкурса "ПесниZаРодину" в Кемерово, где развлекала граждан страны-террористки песней о "неподкупной Руси, краю Есенина". Детальнее – по ссылке.

Как писал OBOZ.UA, ранее стало известно о том, что российское гражданство также получила известная танцовщица Татьяна Денисова. Об этом рассказал ее бывший муж, музыкант Александр Кривошапко. Подробности – в нашем материале. Кроме того, паспорт государства-террористки получила певица-предательница из Черкасс Анна Asti. Об этом – читайте здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!