Таисия Повалий, которая получила российский паспорт и скрывает квартиру в Москве, сделала циничное заявление о своей национальности

Известная певица родом из Киевщины Таисия Повалий, которая поддержала геноцид собственного народа, а в День Независимости Украины в прошлом году еще и получила гражданство РФ, пробила очередное дно циничным заявлением. Запроданка придумала для себя национальность – "советско-российская украинка".

Продолжая продвигать в массы пропагандистский нарратив о "братских народах", Повалий выдала, что очень хочет записать украинско-российский музыкальный альбом. Видео с соответствующими комментариями предательницы-путинистки распространили в сети.

"Я очень хочу выпустить украинско-российский альбом. Там будут и украинские, и российские песни", – заявила певица в комментарии пропагандистским СМИ.

По мнению Z-патриотки родом из Украины, это ее миссия как "русской украинки".

"Вы знаете, это моя миссия. Я же русская украинка. Я советско-русская украинка!" – выдала Повалий.

Как уже отмечалось выше, 24 августа 2023 года, в День Независимости Украины, Повалий официально стала гражданкой страны-террористки. Артистка получила российский паспорт.

В декабре прошлого года стало известно, что Повалий собралась покупать дом в России. Впрочем, "бедняга" пожаловалась, что денег на жилье у нее нет, так что придется брать его в кредит.

Вот только певец Павел Зибров, который близко дружил с коллегой более 28 лет, утверждает, что Повалий много и часто лжет. В частности, и об отсутствии недвижимости в государстве-террористке.

"У нее есть квартира в Москве! Еще лет пятнадцать назад уже была. Нормальные гонорары в России получала еще тогда. И за границу ездит – не слушайте! С украинским паспортом, беспрепятственно по белому свету. Берут с Лихутой билеты на самолет и через Казахстан или Грузию – в любой уголок. И показывает она не паспорт с российской курицей, а наш, украинский. Надо поскорее забрать у нее гражданство и звание!" – говорил Зибров в интервью OBOZ.UA.

Как писал OBOZ.UA, ранее Таисия Повалий выступила на концерте "Песни русского мира". Там она нагло позволила себе спеть украинскую народную песню "Ти ж мене підманула", для чего даже вспомнила родной язык. Подробности – в нашем материале.

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