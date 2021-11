Гигантский кот на железной дороге стал звездой сети. Вирусное видео

Видео с "гигантским" котом, который с трудом протискается в железнодорожный тоннель, стало вирусным в сети. "Секрет" ролика в том, что на камеру снят обычный котик по кличке Варежка (Mittens), а действие происходит на реалистичной небольшой модели железной дороги.

Короткое видео со своим питомцем опубликовал в Twitter машинист поезда Джон Лоутон из Западного Йоркшира (Великобритания), который увлекается железной дорогой. Сюрреалистические кадры с оптической иллюзией набрали уже более 5 млн просмотров (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Лоутон и ранее делился в сети своим хобби. У него есть несколько сложных моделей железнодорожных путей, которые неравнодушны и хвостатому Варежке.

Новое видео мужчина подписал с юмором, пошутив, что нарушитель общественного спокойствия уже обнаружен и дело расследуется.

В комментариях к видео многие оставили комплименты очаровательному котику, а также его хозяину. Один из пользователей в шутку назвал Варежку "Китти Конгом".

So. 2-6-3 Bell code sent. Or possible trespassers. 33201 gets sent to investigate the mysterious goings on at Ravens tunnel. #TMRGUK #CatsOfTwitter @MittensTrain pic.twitter.com/HZkih2N75m — Jon Lawton (@JonLawton10) November 11, 2021

Добавим, что Джон Лоутон и до этого выкладывал в сеть фото и видео со своим котом, теперь уже знаменитым в сети.

@MittensTrain made an appearance. Thrupence cutting. Mittens wants to know where the trains come from. She never even touched the overheads. Made it out just in time. #TMRGUK #TwitterModelTrainShow #CatsOnTwitter pic.twitter.com/mN2MvSj0AD — Jon Lawton (@JonLawton10) February 6, 2021

I don't know what happened. One moment it's in front of me the next behind me...its very confusing. pic.twitter.com/UllgHIteqm — Mittens the train cat (@MittensTrain) January 4, 2021

