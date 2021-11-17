Гигантский кот на железной дороге стал звездой сети. Вирусное видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Приколы
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Кот стал популярный после игры на железной дороге

Видео с "гигантским" котом, который с трудом протискается в железнодорожный тоннель, стало вирусным в сети. "Секрет" ролика в том, что на камеру снят обычный котик по кличке Варежка (Mittens), а действие происходит на реалистичной небольшой модели железной дороги.

Короткое видео со своим питомцем опубликовал в Twitter машинист поезда Джон Лоутон из Западного Йоркшира (Великобритания), который увлекается железной дорогой. Сюрреалистические кадры с оптической иллюзией набрали уже более 5 млн просмотров (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Лоутон и ранее делился в сети своим хобби. У него есть несколько сложных моделей железнодорожных путей, которые неравнодушны и хвостатому Варежке.

Видео дня

Новое видео мужчина подписал с юмором, пошутив, что нарушитель общественного спокойствия уже обнаружен и дело расследуется.

Гигантский кот

В комментариях к видео многие оставили комплименты очаровательному котику, а также его хозяину. Один из пользователей в шутку назвал Варежку "Китти Конгом".

Кот играет в тоннеле

Добавим, что Джон Лоутон и до этого выкладывал в сеть фото и видео со своим котом, теперь уже знаменитым в сети.

Кот на железной дороге
Кличка питомца – Mittens, что переводится как Варежка
Варежка стал популярным в интернете

Как писал OBOZREVATEL, в социальной сети TikTok получил популярность грустный толстый кот по кличке Миша. Животное покорило пользователей своим задумчивым взглядом и стало мемом.

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