Толстый грустный кот стал мемом и покорил сеть. Фото и видео
В социальной сети TikTok получил популярность грустный толстый кот по кличке Миша. Животное покорило пользователей своим задумчивым взглядом и стало мемом.
Видео с милым котиком стали вирусными и используются многими блогерами, чтобы показать безвыходность или огорчение в различных ситуациях. Хозяйкой питомца является TikTok-пользовательница Юлия с ником juliumrr (чтобы посмотреть ролики, доскролльте страницу до конца).
Девушка стала снимать своего кота на камеру и подставлять под короткие записи грустную музыку. На этих видео толстый котик фактически ничего не делает и лишь печально смотрит в даль.
Идея блогера понравилась подписчикам и другим пользователям, что видно по количеству просмотров.
Видео с Мишей в аккаунте блогера Юлии посмотрели десятки тысяч раз, а самые популярные – более миллиона.
Кроме того, ролики распространяются другими пользователями платформы из разных стран мира. С помощью выражения мордочки Миши в сети демонстрируют несправедливые случаи из жизни.
К примеру, недовольство школой, отношения с друзьями или родителями. В таких TikTok непременно звучит атмосферная минорная музыка.
Предлагаем посмотреть видео с Мишей:
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