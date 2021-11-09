Толстый грустный кот стал мемом и покорил сеть. Фото и видео

В социальной сети TikTok получил популярность грустный толстый кот по кличке Миша. Животное покорило пользователей своим задумчивым взглядом и стало мемом.

Видео с милым котиком стали вирусными и используются многими блогерами, чтобы показать безвыходность или огорчение в различных ситуациях. Хозяйкой питомца является TikTok-пользовательница Юлия с ником juliumrr (чтобы посмотреть ролики, доскролльте страницу до конца).

Девушка стала снимать своего кота на камеру и подставлять под короткие записи грустную музыку. На этих видео толстый котик фактически ничего не делает и лишь печально смотрит в даль.

Видео дня

Идея блогера понравилась подписчикам и другим пользователям, что видно по количеству просмотров.

Видео с Мишей в аккаунте блогера Юлии посмотрели десятки тысяч раз, а самые популярные – более миллиона.

Кроме того, ролики распространяются другими пользователями платформы из разных стран мира. С помощью выражения мордочки Миши в сети демонстрируют несправедливые случаи из жизни.

К примеру, недовольство школой, отношения с друзьями или родителями. В таких TikTok непременно звучит атмосферная минорная музыка.

Предлагаем посмотреть видео с Мишей:

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