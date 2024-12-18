Брэду Питту – 61: как выглядят все женщины, которые смогли завоевать сердце секс-символа Голливуда. Фото

Одному из самых ярких мужчин Голливуда, актеру и продюсеру Брэду Питту 18 декабря исполняется 61 год. За свою карьеру и яркий путь к званию секс-символа он часто привлекал внимание мира своим романтичным любопытством. Ему приписывали романы с совершенно разными актрисами и женщинами из шоу-бизнеса, но только отношения с Анджелиной Джоли смогли далеко зайти – к рождению детей и жизни в паре.

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Его жизнь всегда была под прицелом камер, а особенно – отношения. Очаровательный и загадочный, Брэд Питт всегда вызывал интерес не только как актер, но и как мужчина, увлекавший многих женщин в мире. Даже украинская певица Андриана пела так: "А если бы в меня влюбился Брэд Питт, у меня была бы шикарная жизнь, а не кредит! Не дает мне заснуть супер квартет, и над кроватью только Брэда Питта портрет". OBOZ.UA собрал, какие женщины смогли завоевать сердце секс-символа Голливуда.

Робин Гивенс

В конце 80-х Брэд Питт только начинал свою карьеру, но уже привлекал внимание женщин своим очарованием. Одной из его пассий стала фотомодель Робин Гивенс, которая на тот момент была экс-женой известного боксера Майка Тайсона. По слухам, однажды Тайсон застал Гивенс и Питта в постели.

Джилл Шолен

Джилл Шолен стала одной из первых серьезных девушек Брэда Питта. Их отношения завязались в конце 80-х на съемках фильма "Сокращая класс". Питт был так влюблен в Джилл, что даже сделал ей предложение руки и сердца. Однако через несколько месяцев после помолвки Шолен разорвала отношения, влюбившись в другого мужчину во время работы над новым фильмом. Это было тяжелым ударом для молодого актера.

Джульетт Льюис

С Джульетт Льюис отношения начались в начале 90-х, когда Питт был еще молодым актером, а Льюис только набирала популярность после роли в фильме "Слишком молода, чтобы умереть?" Несмотря на 10-летнюю разницу в возрасте, пара выглядела гармонично вместе и часто появлялась вместе на публике. Их роман длился около четырех лет, и Льюис позже упоминала этот период как особый и важный этап в своей жизни.

Гвинет Петлроу

Романтика с Гвинет Пэлтроу была яркой и стремительной. Они вместе уже были помолвлены, так что пару восприняли как одну из самых лучших голливудских историй любви. Однако до венца дело не дошло, что удивило фанов.

Дженнифер Энистон

Брак Брэда Питта и Дженнифер Энистон стал особенной главой в его жизни. Их отношения начались со свидания вслепую в 1998-м. Их пару обожали в Голливуде и называли идеальными влюбленными. Однако их развод шокировал мир.

Анджелина Джоли

Конечно, невозможно представить список романов Питта без Анджелины Джоли. "Бренджолина" – именно так называли их пару. Питт и Джоли стали историей о страсти и трагическом финале. Они вместе прожили 11 лет и воспитывали 6 детей: троих общих (Шайло, Вивьен и Нокс) и троих усыновленных (Захара, Медокс и Пакс).

После развода Брэду Питту приписывали кучу других романов, но к ним уже никто не относится серьезно, да и актер их не подтверждал.

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