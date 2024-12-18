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Брэду Питту – 61: как выглядят все женщины, которые смогли завоевать сердце секс-символа Голливуда. Фото

Катерина Галущенко
Люди
3 минуты
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Брэду Питту – 61: как выглядят все женщины, которые смогли завоевать сердце секс-символа Голливуда. Фото

Одному из самых ярких мужчин Голливуда, актеру и продюсеру Брэду Питту 18 декабря исполняется 61 год. За свою карьеру и яркий путь к званию секс-символа он часто привлекал внимание мира своим романтичным любопытством. Ему приписывали романы с совершенно разными актрисами и женщинами из шоу-бизнеса, но только отношения с Анджелиной Джоли смогли далеко зайти – к рождению детей и жизни в паре.

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Его жизнь всегда была под прицелом камер, а особенно – отношения. Очаровательный и загадочный, Брэд Питт всегда вызывал интерес не только как актер, но и как мужчина, увлекавший многих женщин в мире. Даже украинская певица Андриана пела так: "А если бы в меня влюбился Брэд Питт, у меня была бы шикарная жизнь, а не кредит! Не дает мне заснуть супер квартет, и над кроватью только Брэда Питта портрет". OBOZ.UA собрал, какие женщины смогли завоевать сердце секс-символа Голливуда.

Робин Гивенс

В конце 80-х Брэд Питт только начинал свою карьеру, но уже привлекал внимание женщин своим очарованием. Одной из его пассий стала фотомодель Робин Гивенс, которая на тот момент была экс-женой известного боксера Майка Тайсона. По слухам, однажды Тайсон застал Гивенс и Питта в постели.

Брэду Питту – 61: как выглядят все женщины, которые смогли завоевать сердце секс-символа Голливуда. Фото

Джилл Шолен

Джилл Шолен стала одной из первых серьезных девушек Брэда Питта. Их отношения завязались в конце 80-х на съемках фильма "Сокращая класс". Питт был так влюблен в Джилл, что даже сделал ей предложение руки и сердца. Однако через несколько месяцев после помолвки Шолен разорвала отношения, влюбившись в другого мужчину во время работы над новым фильмом. Это было тяжелым ударом для молодого актера.

Брэду Питту – 61: как выглядят все женщины, которые смогли завоевать сердце секс-символа Голливуда. Фото

Джульетт Льюис

С Джульетт Льюис отношения начались в начале 90-х, когда Питт был еще молодым актером, а Льюис только набирала популярность после роли в фильме "Слишком молода, чтобы умереть?" Несмотря на 10-летнюю разницу в возрасте, пара выглядела гармонично вместе и часто появлялась вместе на публике. Их роман длился около четырех лет, и Льюис позже упоминала этот период как особый и важный этап в своей жизни.

Брэду Питту – 61: как выглядят все женщины, которые смогли завоевать сердце секс-символа Голливуда. Фото

Гвинет Петлроу

Романтика с Гвинет Пэлтроу была яркой и стремительной. Они вместе уже были помолвлены, так что пару восприняли как одну из самых лучших голливудских историй любви. Однако до венца дело не дошло, что удивило фанов.

Брэду Питту – 61: как выглядят все женщины, которые смогли завоевать сердце секс-символа Голливуда. Фото

Дженнифер Энистон

Брак Брэда Питта и Дженнифер Энистон стал особенной главой в его жизни. Их отношения начались со свидания вслепую в 1998-м. Их пару обожали в Голливуде и называли идеальными влюбленными. Однако их развод шокировал мир.

Брэду Питту – 61: как выглядят все женщины, которые смогли завоевать сердце секс-символа Голливуда. Фото

Анджелина Джоли

Конечно, невозможно представить список романов Питта без Анджелины Джоли. "Бренджолина" – именно так называли их пару. Питт и Джоли стали историей о страсти и трагическом финале. Они вместе прожили 11 лет и воспитывали 6 детей: троих общих (Шайло, Вивьен и Нокс) и троих усыновленных (Захара, Медокс и Пакс).

После развода Брэду Питту приписывали кучу других романов, но к ним уже никто не относится серьезно, да и актер их не подтверждал.

Брэду Питту – 61: как выглядят все женщины, которые смогли завоевать сердце секс-символа Голливуда. Фото

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