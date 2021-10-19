Короткое "мяу" и прищуривание глаз: эксперт объяснил, как правильно разговаривать с кошкой

Чтобы "пообщаться" со своим котиком, эксперты советуют использовать короткие "мяу" и прищуривать глаза. Кроме того, важно понять типичное поведение и "язык тела" своего домашнего питомца, чтобы знать, в каком он настроении.

Об этом пишет Metro.co.uk со ссылкой на эксперта Дорона Вольфберга, основателя портала AllAboutCats.com. Как сказал мужчина, возможность общаться со своим пушистым другом чрезвычайно важна. Это не только развлечение, но и способ заметить первые признаки, если с питомцем что-то не так или он несчастен.

Сперва эксперт советует понаблюдать за кошкой, выяснить, какие типичные звуки или действия она проявляет в тех или иных ситуациях.

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Так, если прислушаться, то тон мяукания кошки отличается в зависимости от обстоятельств, заявил специалист. Слушание и наблюдение, как сказал он, позволит "понять желания и потребности и начать отвечать".

"Важно, чтобы вы придерживались одного тона голоса и действий, поскольку ваша кошка начнет ассоциировать тон и конкретные слова с тем, что вы от них хотите", – подчеркнул Вольфберг.

Что касается жестов, то прищуривание глаз расценивается как доброжелательный знак. Можно, к примеру, суживать глаза в ответ на такое же действие кота.

"Короткое мяуканье часто бывает обычным приветствием, тогда как множественное означает, что кошка очень взволнована, а длинное низкое мяуканье может означать недовольство чем-то", – расшифровал кошачий "язык" специалист.

Короткое "мяу" – "Привет".

Многократное короткое мяуканье – "Я очень рад вас видеть".

Низкий звук протяженного "мяу" – "Я злюсь на вас".

"Мяу" в середине тона – кошка чего-то хочет, например, еды.

Очень высокий звук "мяу" – кошка чувствует боль или находится в шоке.

Мурчание – кошка нежная и проявляющая к вам любовь

Шипение – "Я очень зол и могу начать кого-то царапать".

"Язык тела" также может сигнализировать о настроении питомца. Прямой хвост с завитком на конце часто означает, что кот счастлив, а если хвост подергивается, это означает взволнованность.

Если кошка трется о вас, она, скорее всего, обозначает свою территорию и считает вас своей собственностью.

"Чем больше вы будете общаться со своей кошкой, тем лучше она будет понимать вас", – подытожил Вольфберг.

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