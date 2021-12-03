Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 3 декабря

Врачи вышли на демонстрацию протеста. Но представители власти не могут понять, чего хотят медики, потому что никто не может разобрать, что именно написано на транспарантах.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 3 декабря.

– Сколько вам лет, Роза Марковна?

– Какая разница? Когда в прошлом году зажгли все свечи на торте, по одной за каждый год, половина гостей потеряла сознание от жары.

Видео дня

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Женщины сплетничают. Мужчины обмениваются информацией.

***

– Представляешь: теща жену в секцию каратэ записала!

– Ну и как?

– Занимается...

– А ты?

– А что я? Стал гораздо лучше готовить, убирать квартиру, полюбил стирать и гладить.

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Говорят, многие жители Кипра хотят побывать в России, чтобы наконец-то увидеть, где же россияне так устают, чтобы потом так отдыхать?

***

– Папа, а какая разница между словами "должен" и "обязан"?

– Вот, например, если я занял тебе тысячу гривен – ты мне должен. А если подарил – обязан.

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– Берримор, вы видели мужчину, который взял мое пальто?

– Да, сэр!

– Как он выглядел, черт побери?

– Ужасно, сэр! Рукава были ему слишком коротки.

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