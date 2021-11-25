"Мастера на все руки" показали свои творения и рассмешили сеть. Фото

Яна Сончковская
Приколы
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Некоторые люди отличаются нетипичной смекалкой

В быту люди часто сталкиваются с различными проблемами: от потекшего крана до сломавшейся дверки шкафчика. Но на каждую поломку найдется свой "мастер на все руки", который сможет починить что угодно.

Этих людей никогда не подводит их смекалка, поэтому они найдут выход из любой ситуации. OBOZREVATEL собрал идеи гениального ремонта и самодельных инноваций, которыми поделились пользователи сети Reddit.

Летом кондиционер сильно пересушивает воздух, поэтому умельцы смастерили самодельный увлажнитель.

Смастерили увлажнитель воздуха из вентилятора.
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Дом на колесах сделали своими руками из дерева.

Дом на колесах сделан собственноручно.

Благодаря этой веревке автомобиль выглядит как новый.

Шнурком починили автомобиль.

Мастер закрепил дополнительную ручку.

Самодельный замок невозможно открыть.

Парень и в игру поиграл, и сосиски разморозил.

Ужин размораживает греющийся ноутбук.

Авто начало ржаветь, поэтому водитель добросовестно замазал пробелы цементом.

Бус починили цементом.

Скотч может починить что угодно, даже иномарку.

Автомобиль отремонтировали скотчем.

Главное, чтобы резинка была крепкой.

Резинкой отремонтировали автомобиль.

Стол был очень низким, его решили поднять с помощью конструктора.

С помощью лего подняли стол.

Работать с вентилятором гораздо комфортнее, даже если конструкция не очень удобная.

С вентилятором работать комфортнее

Геймер смастерил кабинет на втором этаже.

Правильно распоряжаться пространством – это талант.

Аккуратный ученик придумал лайфхак, чтобы не пачкать тетрадь.

Чтобы тетрадь не была грязной, нужно привязать к руке салфетку.

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