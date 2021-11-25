"Мастера на все руки" показали свои творения и рассмешили сеть. Фото

В быту люди часто сталкиваются с различными проблемами: от потекшего крана до сломавшейся дверки шкафчика. Но на каждую поломку найдется свой "мастер на все руки", который сможет починить что угодно.

Этих людей никогда не подводит их смекалка, поэтому они найдут выход из любой ситуации. OBOZREVATEL собрал идеи гениального ремонта и самодельных инноваций, которыми поделились пользователи сети Reddit.

Летом кондиционер сильно пересушивает воздух, поэтому умельцы смастерили самодельный увлажнитель.

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Дом на колесах сделали своими руками из дерева.

Благодаря этой веревке автомобиль выглядит как новый.

Мастер закрепил дополнительную ручку.

Парень и в игру поиграл, и сосиски разморозил.

Авто начало ржаветь, поэтому водитель добросовестно замазал пробелы цементом.

Скотч может починить что угодно, даже иномарку.

Главное, чтобы резинка была крепкой.

Стол был очень низким, его решили поднять с помощью конструктора.

Работать с вентилятором гораздо комфортнее, даже если конструкция не очень удобная.

Геймер смастерил кабинет на втором этаже.

Аккуратный ученик придумал лайфхак, чтобы не пачкать тетрадь.

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