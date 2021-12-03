13 собак, которые испугались обычных вещей и насмешили сеть. Фото

Яна Сончковская
Приколы
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Песики показали испуг на камеру

Даже огромные собаки могут испугаться какого-то шороха или маленького зверька. Они делают смешные перепуганные гримасы и мчатся на руки к хозяину.

При этом песики миниатюрных пород часто оказываются храбрее доберманов или бульдогов. OBOZREVATEL собрал фото перепуганных любимцев, которые попали в сеть.

Некоторые собачки всматриваются в экран телевизора, будто понимают, о чем идет речь в экстренных новостях.

Пес испугался изображения на экране.
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Щенок испугался улитки.

Любимец рядом с улиткой.

По всей видимости, это естественное выражение мордочки пса.

У пса испуганная мордашка.

Любимец испугался рыбу, которую только что поймали в озере.

Собака знакомится с рыбой.

Большой – не значит смелый.

Большой пес испугался малыша.

Пес испугался пугала дикого кабана.

Пес испугался пугала.

Любимец корги испугался лебедя, который подплыл очень близко.

Лебедь напал на собачку.

Пес не взлюбил свою новую игрушку.

Пес боится игрушки.

Огромный пес испугался маленькую полевую мышь.

Пес увидел мышь.

Когда дома включают пылесос – собачки прячутся в самые неожиданные места.

Песики скрылись под кроватью.

Мопс празднует день рождения с грустным выражением мордашки. По всей видимости, его напугала свечка в тортике.

Пес испугался огня.

Собаку напугал орущий кот.

Кошка разозлилась на собачку.

Маленький пес не любит, когда дома убирают.

Пес спрятался к хозяйке в тоске.

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