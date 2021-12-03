13 собак, которые испугались обычных вещей и насмешили сеть. Фото

Даже огромные собаки могут испугаться какого-то шороха или маленького зверька. Они делают смешные перепуганные гримасы и мчатся на руки к хозяину.

При этом песики миниатюрных пород часто оказываются храбрее доберманов или бульдогов. OBOZREVATEL собрал фото перепуганных любимцев, которые попали в сеть.

Некоторые собачки всматриваются в экран телевизора, будто понимают, о чем идет речь в экстренных новостях.

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Щенок испугался улитки.

По всей видимости, это естественное выражение мордочки пса.

Любимец испугался рыбу, которую только что поймали в озере.

Большой – не значит смелый.

Пес испугался пугала дикого кабана.

Любимец корги испугался лебедя, который подплыл очень близко.

Пес не взлюбил свою новую игрушку.

Огромный пес испугался маленькую полевую мышь.

Когда дома включают пылесос – собачки прячутся в самые неожиданные места.

Мопс празднует день рождения с грустным выражением мордашки. По всей видимости, его напугала свечка в тортике.

Собаку напугал орущий кот.

Маленький пес не любит, когда дома убирают.

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