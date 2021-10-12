Как разыграть маму: отец фотошопит детей в опасных ситуациях. Фото

Молодой отец Кенни Деус обожает разыгрывать жену и делает это весьма оригинальным способом. Когда она интересуется, чем занимаются их малыши, мужчина отправляет кадры самых опасных ситуаций с детьми.

На странице Instagram у "папы в декрете" почти полмиллиона подписчиков. OBOZREVATEL собрал фото приключений неугомонных деток, где они пьют алкоголь, падают с крыши и летают на велосипеде. Эти кадры – страшный сон для каждой мамы.

Кенни рассказывал своим подписчикам, что берет идеи для фото из реальной жизни, фильмов и приключенческих сериалов.

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Дети во время фотосессии всегда ведут себя послушно и помогают папе.

Часто малыш Астер и его старшая сестра Аликс готовят пищу, делают химические опыты и употребляют алкоголь.

Фото выглядят очень реалистично, именно поэтому набирают бешеную популярность в сети.

Находчивый отец начал фотографировать, когда его девушка вышла из декретного отпуска, а воспитание детей поручила ему.

Заботливая мама слишком волновалась и каждый час спрашивала, как ведут себя дети, или с ними все хорошо. Кенни решил ее разыграть и прислал фотошоп.

Деус создает смешные образы своих детей в очень опасных ситуациях.

Папа нашел малыша под диваном.

Малыш жарит барбекю дома.

Утром Кенни обожает пить кофе.

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