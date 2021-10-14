10 лайфхаков родителей, которые упростят жизнь с ребенком. Фото

Родителям приходится частенько выдумывать способы, как сделать свою жизнь легче. С появлением соцсетей можно подсмотреть и взять себе на вооружение лайфхаки, "запатентованные" в разных уголках мира.

OBOZREVATEL собрал 10 интересных советов мам и отцов, которые удивили интернет-пользователей. Находками поделились участники соцсети Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Вам нужна подруга-мама, которая понимает вас и всегда готова помочь. Я прячу печенье в ванной, где ему и место", – поделилась забавным лайфхаком мать трех маленьких детей, которая спрятала мятное печенье, завернув пачку в упаковку из-под тампонов.

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Мать купила для дочки "палатку" для кукол в магазине дешевых вещей. На самом деле, это – кухонный тент, предназначенный для защиты продуктов от насекомых:

Когда папа понял, что его упаковка для пива может использоваться как переноска для детских бутылочек:

А этот мужчина несет все бутылки с напитками для своих детей на карабине:

Родители могут использовать подручные средства, чтобы собрать волосы дочек, если нет резинки. Оказалось, что кольцо для бумажных салфеток справляется с задачей резинки еще лучше:

А на этом фото показано, как мужчина использовал вместо резинки завязку для проводов:

Мама взяла игрушечную повозку своего ребенка, чтобы доставить продукты домой:

Мужчина использовал одну из игрушек своего ребенка, чтобы "подвесить" к дивану ведерко попкорна:

Этот лайфхак понадобится для того, чтобы дети мыли свои руки экономно. Находчивая женщина завязала резинкой для волос дозатор, чтобы ее дети не накачивали сразу слишком много мыла:

Дома не было шланга, но папа "перепрофилировал" совок для мусора, чтобы наполнить бассейн своего малыша:

Когда мама обнаружила, что небольшое количество кондитерской посыпки делает бананы более привлекательными для детей:

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